مصادر : مشاورات لإعادة تفعيل نشاط حزب المؤتمر الشعبي العام بجنوب اليمن والاستفادة من كوادره
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر سياسية موثوق بها ان جهود سياسية تقوم بها عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام التي اعلنت رفضها لسياسات الرئيس اليمني السابق علي صالح ولم تكن على توافق مع ادارة الرئيس عبدربه منصور هادي لاجل اعادة تفعيل نشاطها السياسي خلال الفترة المقبلة .
واوضحت المصادر لعدن الغد ان عدد من القيادات المؤتمرية بداخل البلد وخارجه اجرت اتصالاتها بهدف اعادة تفعيل نشاط الحزب وتنظيمه مجددا عقب سنوات من توقف النشاط.
وقالت المصادر ان القيادات المؤتمرية الساعية لتفعيل نشاط الحزب ليست على ارتباط بصالح او بهادي لكنها توقفت عن ممارسة نشاطها السياسي مؤخرا منذ ماقبل اندلاع الحرب في اليمن .
وقال قيادي مؤتمري بارز يقوم على هذه الجهود لـ"عدن الغد" ان هذه القيادات تسعى لاعادة ترتيب اوضاعها والمشاركة ايجابا في الحياة السياسية بجنوب اليمن وبما لايخالف التوجهات الشعبية للجنوبيين .
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