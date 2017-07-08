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مصادر : مشاورات لإعادة تفعيل نشاط حزب المؤتمر الشعبي العام بجنوب اليمن والاستفادة من كوادره

السبت 08 يوليو 2017 01:48 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر سياسية موثوق بها ان جهود سياسية تقوم بها عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام التي اعلنت رفضها لسياسات الرئيس اليمني السابق علي صالح ولم تكن على توافق مع ادارة الرئيس عبدربه منصور هادي لاجل اعادة تفعيل نشاطها السياسي خلال الفترة المقبلة .

واوضحت المصادر لعدن الغد ان عدد من القيادات المؤتمرية بداخل البلد وخارجه اجرت اتصالاتها بهدف اعادة تفعيل نشاط الحزب وتنظيمه مجددا عقب سنوات من توقف النشاط.

وقالت المصادر ان القيادات المؤتمرية الساعية لتفعيل نشاط الحزب ليست على ارتباط بصالح او بهادي لكنها توقفت عن ممارسة نشاطها السياسي مؤخرا منذ ماقبل اندلاع الحرب في اليمن .

وقال قيادي مؤتمري بارز يقوم على هذه الجهود لـ"عدن الغد" ان هذه القيادات تسعى لاعادة ترتيب اوضاعها والمشاركة ايجابا في الحياة السياسية بجنوب اليمن وبما لايخالف التوجهات الشعبية للجنوبيين .


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تعليقات القراء
266421
[1] بعد أن فشلوا فى التجمع بخور مكسر بايعيدوا المحاوله الثانيه لاعادة المؤتمر يعنى تفريخ لاتتعبوا أنفسكم اللعبه واضحه
السبت 08 يوليو 2017
شمسون | حضرموت
أسم الأحزاب الشماليه ممنوع وبلاش محاولات التفريخ الدى يديره بن الغدر لاأحزاب في الجنوب نهائيا ما عدا حزبين جديدين ويسمى بمسمى جديد غير المسمبات الدينيه لأننا كلنا مسلمون تسمية الأحزاب الجديده تكون مثلا الديمقراطى الوطنى الاتحادى الرابطه هده التسميات وليس الاسلامى والاخوان المسلمون ووالاصلاح والعداله اما التفريخ الى بدأتوه أمس وفشلتوفيه لاتعيدو لنا بصيغه ثانيه اللعبه أنتهت الاستقلال وبس ومن قرح يقرح وويل لكم من يومأ سود جايي لكم ياخونه أن لم تتعظوا

266421
[2] بدأ الإحتيال الشمالي ومن والاهم من المرتزقة الجنوبيين اتباع الشيطان
السبت 08 يوليو 2017
معلق | بريطانيا
على المجلس الإنتقالي ان يحظر اي عمل حزبي في الجنوب الى ان يتم فك الارتباط وعندها يتم وضع معايير وقيود للممارسة الحزبية في الجنوب ومنع الاحزاب الشيطانية مثل الاحزاب المدعومه والمرتبطة بالشمال من العمل نهائيا على ارض الجنوب مثلهم مثل حزب الاخوان والاصلاح لأنهم كالسرطان في الجسد وكأرضة الخشب .

266421
[3] حزب حريم السلطان
السبت 08 يوليو 2017
الجنوبى | الجنوب العربى
الف مليون مبروك...على حضر حزب الاوساخ اليمنى الزيدى الارهابى الهمجى ..هم حز ب حريم السلطان العثمانى هم عصابة من القتلة والارهابيين والمفتيين والمشعوذين السفلة ....هم من استباح الحوثيين سرائر غرف نومهم وولوا الادبار والهروب الى قطر الارهاب .. وتركيا الرجل المريض ..عم العدو قاتلهم الله شاهت وجوههم .واخزاهم الله كل ابناء الجنوب العربى الشرفاء فى مشارق الارض ومغاربها تبارك حضر هذا الحزب اليمنى الزيدى الارهابى على ارض الجنوب العربى الطاهرة والى الابد.. لبس لة مكان بين الاشراف من ابناء الجنوب العربى ومزبلتة ومنبعة فى اليمن الباءس p



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