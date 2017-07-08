حلقة نقاشية حول الأزمة اليمنية في البرلمان البريطاني

نظمت المجموعة البرلمانية المختصة بشئون اليمن في البرلمان البريطاني حلقة نقاش خاصة باليمن بمشاركة السفير ياسين سعيد نعمان وعدد من المختصين بالشأن اليمني وممثلون عن المنظمات الانسانية العاملة في اليمن.

وتمحور النقاش حول الوضع في اليمن والعوامل الإقليمية المستجدة والمؤثرة في مجرى الاحداث و الوضع الانساني والعملية السياسية والصعوبات المتعلقة بوقف اطلاق النار ودور الأمم المتحدة و الخطوات اللاحقة المطلوبة من المجتمع الدولي لمواجهة القضايا الأمنية والاقتصادية.

وفي الحلقة النقاشية أكد الدكتور ياسين أن أي نقاشات حول المسألة اليمنية لن تكون ذات قيمة إذا لم تركز على كيفية إنهاء الحرب بدءاً من تصفية الاسباب التي قادت إليها ومعرفة الاسباب التي قادت إلى هذه الازمة والحرب وما تمخضت عنها من نتائج كارثية على الصعيد الانساني.

ولفت الى أن إهمال جذر المشكلة (الانقلاب على الشرعية والتوافق السياسي ومصادرة الدولة بالمليشيات وقوة السلاح ) ، وتجاوزها إلى الحديث عن النتائج ، لا يترك مجالاً لمعالجات جادة لهذا الوضع الكارثي ، وهو ما يوجب احترام الأسس والمرجعيات ( المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وعلى الأخص القرار ٢٢١٦) والقواعد التي أقرها المجتمع الدولي لتسهيل العودة الى العملية السياسية بما في ذلك الانطلاق من جذر المشكلة لبناء مقاربة بناءة ومدخل صحيح وعادل للحل الذي يؤسس لسلام دائم واستقرار للبلد على المدى البعيد.

وأكد سفير اليمن في بريطانيا الى أن ما حدث في اليمن تخطى حدود الانقلابات التقليدية ليضع البلد بأيدي جماعة لا تعرف لها صفة ، سوى أنها جماعات مسلحة ظلت في حروب مع النظام الاستبدادي القديم يغذيها وتغذيه ، ثم لتتحالف بعد ذلك مع مكونات ذلك النظام السياسية والقبلية والعسكرية لتطيح بالدولة وتنشر الفوضى على نطاق واسع ، وتمتد خطورة هذه العملية إلى الإقليم ، كونها امتداداً للمشروع الايراني في المنطقة والذي يعمل على تفكيك الدولة بطابعها الوطني ليعيد بنائها على أسس انقسامية طائفية بما يحمله ذلك من مخاطر عدم الاستقرار وإدخال هذه البلدان في حروب أهلية مستمرة .

وقال " إن الذين يضعون إيران على نفس المستوى مع دول الخليج العربية من حيث العلاقة باليمن يتجاهلون حقيقة العلاقة التاريخية والجيوسياسية والاقتصادية بين اليمن وهذه الدول ، ناهيك عن أن أكثر من ثلاثة ملايين يمني يعملون ويمارسون نشاطهم الاقتصادي والتجاري في هذه البلدان ويعيلون ما يقرب من ثلث سكان اليمن ، وهو ما يعني أن هذه الروابط القوية تجعل عملية جر اليمن إلى أي مواجهة مع هذه البلدان لعبة جهنمية غير مسئولة ، وعلى هؤلاء أن يدركوا جيداً أن مصير هذه العلاقة لا يمكن أن يتقرر خارج هذه الحقيقة ".

كما أكد الدكتور ياسين أن الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس هادي لطالما رحبت بكل الجهود من أجل السلام والعودة الى العملية السياسية وفقاً للمرجعيات التي اتفق عليها الجميع منذ مؤتمر جنيف ، وعملت بكل طاقتها على وقف نزيف الحرب كما رفضت الحكومة المناورة بعملية السلام بعيداً عن الأسس التي من شأنها أن تحقق سلاماً دائماً تنتهي معه معاناة الشعب إلى الأبد وتحقق الاستقرار والتنمية .

وأشار الى رفض جماعة الحوثي وقوات صالح كل الدعوات الى السلام ، وإفشال كل المباحثات التي رعتها الأمم المتحدة وكان آخر ما اقدموا عليه هو رفض البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن يوم ١٥ يونيو ٢٠١٧ والذي وافقت عليه الحكومة بكل ما لديها من ملاحظات حوله ، وكذا رفضهم مقترحات المبعوث الأممي بشأن العودة الى مفاوضات السلام والمقترحات المتعلقة بميناء الحديدة تجنباً لأي مواجهات عسكرية محتملة في هذه المنطقة الحساسة .

وأضاف السفير ياسين " لقد أوصلوا العملية كلها إلى طريق مسدود مع ما تعانيه البلاد من كوارث انسانية بالغة الخطورة كالكوليرا وغيرها . يتوهم الانقلابيون ، ويعملون بموجب هذا الوهم، وهو أن تعظيم الكارثة الانسانية سيدفع المجتمع الدولي إلى فرض حل لا يلزمهم بأي تنازلات سياسية ".

المزيد في أخبار وتقارير حلقة نقاشية حول الأزمة اليمنية في البرلمان البريطاني نظمت المجموعة البرلمانية المختصة بشئون اليمن في البرلمان البريطاني حلقة نقاش خاصة باليمن بمشاركة السفير ياسين سعيد نعمان وعدد من المختصين بالشأن اليمني وممثلون الحوثيون وصالح يشنّون هجومًا على مواقع للقوات الحكومية في صرواح والأخيرة تتصدى قاد الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح،صباح السبت، هجومًا عنيفًا على مواقع تابعة للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها،شرق مدينة صرواح ،غربي محافظة المجلس الإنتقالي الجنوبي يعقد جلسته الختامية بعد جلستين سابقتين غربي عدن أختتم المجلس الإنتقالي الجنوبي ،صباح اليوم،أعمال الجلسة الختامية في منزل المحافظ السابق،غربي عدن بُعيد قرابة اليوم من تنظيمه لحشد مليوني إحتفالًا بذكرى إنطلاقة