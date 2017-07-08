مراسل الجزيرة :السعودية والامارات قررتا تسليم عدن للمجلس الانتقالي الجنوبي
السبت 08 يوليو 2017 11:14 صباحاً
الدوحة ((عدن الغد)) خاص:
الدوحة ((عدن الغد)) خاص:
قال مراسل قناة الجزيرة في اليمن احمد الشلفي انه بات واضحا ان دول التحالف العربي قررت تسليم عدن لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال احمد الشلفي على صفحته بالفيس بوك :" إذا حرب السعودية والإمارات في اليمن بدأت لاستئصال الإخوان وتسليم صنعاء للحوثيين والمخلوع وانتهت بحظر الإخوان وتسليم عدن لعيدروس وشركائه.
وهذه احدث اشارة سياسية على تحول موقف دول التحالف العربي من جماعة الاخوان المسلمين في اليمن .
تعليقات القراء
266376
[1] ياشلفي
السبت 08 يوليو 2017
الجنوبي اليافعي | عدن
وهل كنت تريدهم يسلموها للمخلوع أ و للاصلاح أو الحوثه أو للجباليه المدعوسين أجبن ما خلق الله . أنتم طلعتم أوت لا يمن ولا جنوب ولا قطر وقريبا لا تركيا ههههههههههههههههه روح كل تبن يابغل .
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