قيادي اخواني يمني يقول ان طلب دعم السعودية في الحرب ضد الحوثي كان (خطأ كبير)

قال قيادي اخواني وكاتب من جماعة الاخوان المسلمين في اليمن ان طلب القوى السياسية المناوئة للحوثيين وصالح المساعدة من المملكة العربية ضد جماعة الحوثي وصالح كان خطأ كبير.

واتهم القيادي الاخواني كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات بالعمل بشكل متوازي ضد الحكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الاصلاح في اليمن .

وقال د. كمال البعداني وهو احد منظري حزب الاصلاح انه من عجائب حرب اليمن ودعم ( الشرعية ) والتي لا يوجد لها مثيل في العالم هي أن الدول التي جاءت لدعم الشرعية هي من تعمل ضد الشرعية.

ودعا البعداني الدول العربية التي قد تتعرض لما يشبه التجربة اليمنية عدم الاستعانة بالسعودية لمواجهة اي اخطار داخلية مضيفا بالقول :"

نصيحة إلى كل البلدان العربية اذا حصل في بلد من بلدانكم ماحصل في اليمن إياكم ثم إياكم طلب العون العربي لدعم الشرعية في بلادكم لأن العرب سوف يدمرون بلادكم ثم يعملون على تقسيمها وتمزيقها وفتح السجون لأبنائها وشوي اجسادهم بالنار وبعدها يتهمون شرعيتكم بالإرهاب .

واختتم بالقول :" اني هنا أتذكر ما قاله مسؤول إيراني بارز بداية الحرب في اليمن رداعلى سؤال لصحيفة ( أخبار طهران اليومية ) . عن موقف إيران مما يحدث في اليمن ؟ فكان رده بالحرف الواحد (( لا قلق من ذلك نحن نعرف العرب جيدا )).

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