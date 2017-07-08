MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 08 يوليو 2017 11:58 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير قيادي اخواني يمني يقول ان طلب دعم السعودية في الحرب ضد الحوثي كان (خطأ كبير)
أخبار وتقارير

قيادي اخواني يمني يقول ان طلب دعم السعودية في الحرب ضد الحوثي كان (خطأ كبير)

السبت 08 يوليو 2017 10:38 صباحاً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:

قال قيادي اخواني وكاتب من جماعة الاخوان المسلمين في اليمن ان طلب القوى السياسية المناوئة للحوثيين وصالح المساعدة من المملكة العربية ضد جماعة الحوثي وصالح كان خطأ كبير.

واتهم القيادي الاخواني كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات بالعمل بشكل متوازي ضد الحكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الاصلاح في اليمن .

وقال د. كمال البعداني وهو احد منظري حزب الاصلاح انه من عجائب حرب اليمن ودعم ( الشرعية ) والتي لا يوجد لها مثيل في العالم هي أن الدول التي جاءت لدعم الشرعية هي من تعمل ضد الشرعية.

ودعا البعداني الدول العربية التي قد تتعرض لما يشبه التجربة اليمنية عدم الاستعانة بالسعودية لمواجهة اي اخطار داخلية مضيفا بالقول :"

نصيحة إلى كل البلدان العربية اذا حصل في بلد من بلدانكم ماحصل في اليمن إياكم ثم إياكم طلب العون العربي لدعم الشرعية في بلادكم لأن العرب سوف يدمرون بلادكم ثم يعملون على تقسيمها وتمزيقها وفتح السجون لأبنائها وشوي اجسادهم بالنار وبعدها يتهمون شرعيتكم بالإرهاب .

 واختتم بالقول :" اني هنا أتذكر ما قاله مسؤول إيراني بارز بداية الحرب في اليمن رداعلى سؤال لصحيفة ( أخبار طهران اليومية ) . عن موقف إيران مما يحدث في اليمن ؟ فكان رده بالحرف الواحد (( لا قلق من ذلك نحن نعرف العرب جيدا )).

 


المزيد في أخبار وتقارير
تحليل : هل سيتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من حظر حزب الإصلاح ؟
أثارت الخطوة التي ألتي أصدرها المجلس الإنتقالي الجنوبي، في فعالية ذكرى إحتلال جنوب اليمن وإنطلاقة حراك الجنوب،عصر أمس الجمعة،ً التي حظر فيها نشاط فرع الأخوان في
توجه حكومي لتحريك ملف إطلاق اللواء الصبيحي دوليا
كشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، السبت، عن توجه حكومة بلاده، لطرح قضية اعتقال وزير الدفاع "محمود الصبيحي" وقيادات أخرى على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بعد
صاروخ كاتيوشا يقتل 4 من قوات الشرعية بمأرب
قتل أربعة جنود من منتسبي قوات الحكومة الشرعية في مارب إثر سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه عناصر مليشيات الحوثي وقوات صالح على أطراف المدينة منتصف ليل الجمعة.   وحسب




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
خطيب جمعة المعلا : من يخالف المجلس الانتقالي خائن للوطن ويتبع (الاحتلال)
أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا
شاهد بالصور : فعالية ذكرى 7 يوليو بخور مكسر
النص الحرفي لكلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بفعالية 7 يوليو
في الذكرى الـ 10 للحراك الجنوبي ..فعاليتان في عدن : انقسام جنوبي أم ظاهرة صحية؟
مقالات الرأي
كان خطاب التهويل عن "حشدين" في عدن بمناسبة ٧/٧ فرصة كبرى للإعلام المضاد لقضية الجنوب ومادة للإثارة ولإطلاق
غير مجدٍ توجيه خطاب متعقل ومسؤل لمتطرفين .. الوقت وحده كفيل بجعلهم يعيدون حساباتهم ، وينزوون في دهاليز
صديقي الرائع سياف الغرباني اليوم كنا في عدن عاصمة بلادي الجنوب الحبيب نحيي ذكرى أليمة، هي ذكرى العدوان
تغطية قناة سكاي نيوز عربية الاماراتية للمليونية الجنوبية الغير مسبوقة اليوم بشارع المعلا بعدن إهانة بالغة
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة
بما أن المشهد الجنوبي يعاني من الانقسام او لنقل تباينات في حل قضيتنا الجنوبية العادلة  ، وهذا التباين
في خواتيم رمضان الماضي وتحديدا في 20 يونيو 2017م رفعت الغرفة التجارية الصناعية عدن مذكرة هامة إلى فخامة الرئيس
في مبنى البرلمان البريطاني نظمت بعد ظهر يوم أمس الخميس ٦ يوليو ٢٠١٧ المجموعة البرلمانية المختصة بشئون اليمن
في كل الظروف السياسية الصعبة والمُعقدة التي حصلت في أرض الوطن...كنا سرعان مانتواصل مع دولة الرئيس حيدر
مهما يحاول أنصار عفاش تبيض هذا اليوم من العام1994 و تلميعه بعبارات رنانة يخادعون بها أنفسهم ليبرروا وقوفهم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك النجاح
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
وفيات
صبراً ال المعلم
صبراً آل حنشل
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017