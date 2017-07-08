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أخبار وتقارير

اشادات جنوبية بالتهدئة والقبول بالآخر

السبت 08 يوليو 2017 10:16 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

وجه نشطاء محليون وكتاب ومثقفون إشادات بتنظيم فعاليات جماهيرية بعدن لمكونات سياسية يوم الجمعة حملت طابع القبول بالاخر وأسقطت رهانات بصدام جنوبي جنوبي في عدن .

وحفلت مواقع التواصل يومي الجمعة والسبت بإشادات كبيرة بمنظمي فعاليتي خور والمعلا حيث نظمت فعاليات سلمية .

وراهنت أطراف كثيرة ودفعت صوب حالة من الصدام الجنوبية الجنوبية  إلا ان أيا من ذلك لم يحدث .

واشاد مثقفون جنوبيون وسياسيون واعلاميون بمرور فعاليات الجمعة بسلام داعين إلى مواصلة الحوار الجنوبي الجنوبي للوصول إلى قواسم مشتركة بين كافة الأطراف المختلفة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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