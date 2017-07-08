اشادات جنوبية بالتهدئة والقبول بالآخر

وجه نشطاء محليون وكتاب ومثقفون إشادات بتنظيم فعاليات جماهيرية بعدن لمكونات سياسية يوم الجمعة حملت طابع القبول بالاخر وأسقطت رهانات بصدام جنوبي جنوبي في عدن .

وحفلت مواقع التواصل يومي الجمعة والسبت بإشادات كبيرة بمنظمي فعاليتي خور والمعلا حيث نظمت فعاليات سلمية .

وراهنت أطراف كثيرة ودفعت صوب حالة من الصدام الجنوبية الجنوبية إلا ان أيا من ذلك لم يحدث .

واشاد مثقفون جنوبيون وسياسيون واعلاميون بمرور فعاليات الجمعة بسلام داعين إلى مواصلة الحوار الجنوبي الجنوبي للوصول إلى قواسم مشتركة بين كافة الأطراف المختلفة .

المزيد في أخبار وتقارير تحليل : هل سيتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من حظر حزب الإصلاح ؟ أثارت الخطوة التي ألتي أصدرها المجلس الإنتقالي الجنوبي، في فعالية ذكرى إحتلال جنوب اليمن وإنطلاقة حراك الجنوب،عصر أمس الجمعة،ً التي حظر فيها نشاط فرع الأخوان في توجه حكومي لتحريك ملف إطلاق اللواء الصبيحي دوليا كشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، السبت، عن توجه حكومة بلاده، لطرح قضية اعتقال وزير الدفاع "محمود الصبيحي" وقيادات أخرى على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بعد صاروخ كاتيوشا يقتل 4 من قوات الشرعية بمأرب قتل أربعة جنود من منتسبي قوات الحكومة الشرعية في مارب إثر سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه عناصر مليشيات الحوثي وقوات صالح على أطراف المدينة منتصف ليل الجمعة. وحسب