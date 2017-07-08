اشادات جنوبية بالتهدئة والقبول بالآخر
السبت 08 يوليو 2017 10:16 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
وجه نشطاء محليون وكتاب ومثقفون إشادات بتنظيم فعاليات جماهيرية بعدن لمكونات سياسية يوم الجمعة حملت طابع القبول بالاخر وأسقطت رهانات بصدام جنوبي جنوبي في عدن .
وحفلت مواقع التواصل يومي الجمعة والسبت بإشادات كبيرة بمنظمي فعاليتي خور والمعلا حيث نظمت فعاليات سلمية .
وراهنت أطراف كثيرة ودفعت صوب حالة من الصدام الجنوبية الجنوبية إلا ان أيا من ذلك لم يحدث .
واشاد مثقفون جنوبيون وسياسيون واعلاميون بمرور فعاليات الجمعة بسلام داعين إلى مواصلة الحوار الجنوبي الجنوبي للوصول إلى قواسم مشتركة بين كافة الأطراف المختلفة .
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