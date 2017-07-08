سفينة مساعدات إماراتية تصل المكلا وعلى متنها 14 ألف طن مواد غذائية

وصلت سفينة مساعدات إنسانية إماراتية اليوم الى ميناء المكلا اليمني وعلى متنها 14 ألف طن من المواد الإغاثية المتنوعة المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الأوضاع الإنسانية بمحافظة حضرموت.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري ان هذه الشحنة تأتي امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تنفذه دولة الامارات عبر هيئة الهلال الأحمر التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإغاثية ، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم الدعم الإغاثي والانساني للمواطنين اليمنيين خلال الأزمة التي تمر بها اليمن .

وأكد حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفرقها بالمحافظات اليمنية على ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها من الأسر الفقيرة والمحتاجة ..مشيرا إلى أن هذه الشحنة من المساعدات من شأنها أن تدعم بشكل كبير الجهود الإغاثية التي تبذلها الهيئة للحد من تفاقم المعاناة الإنسانية على الساحة اليمنية.

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