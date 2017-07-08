جمعية أبناء الجنوب العربي تهنئ بنجاح مليونية يوليو وتجدد تفويض المجلس الانتقالي

تقدمت جمعية أبناء الجنوب العربي بآسمى ايات التهنئة والتبريك لأبناء الشعب الجنوبي والى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ، بنجاح مليونية 7 يوليو والتي قامت رفضا للاحتلال بكل أشكاله والتي تصادف اليوم ذكرى اجتياح الجنوب المشئومة وانطلاق الرفض الثوري الجنوبي للاحتلال ، حيث جددت الجماهير تفويضها المجلس الانتقالي بحشد جماهيري مليوني مهيب معلنه منح ثقتها بتفويض المجلس الانتقالي مجددا" للمرة الثانية.

واعتبرت الجمعية ان نجاح فعالية اليوم تأكيدا" على استفتاء وتفويض الشعب للمجلس الانتقالي بإرادته الحرة رغبة منه في قيادة تلبي طموحاته وحلمه بنيل تحريره واستقلاله وفرض سيادته على أرضه.

وجاء في بيان الجمعية ان الجمعية لا زالت متمسكة بخيار الشعب وستواصل العمل جنبا" إلى جنب القيادة السياسية في المجلس الانتقالي من أجل الجنوب وشعبه .

ووجه البيان رسالة إلى المجلس الانتقالي يدعوه إلى سرعة اتخاذ القرار التي تلبي تطلبات الشعب حيث قال " لقد اختاركم شعب الجنوب لتقودوه في معركته المصيرية فكونوا عند حسن ظنه ولا تخذلوه فالشعب الجنوبي صامد ومتعب وهو يستحق ان يكون له وطن يأويه وطن ينعم فيه بالأمن والسلام .

يا قياده المجلس الانتقالي ان نجاح استفتاء اليوم اظهر مدى عمق مشروعكم وتمسك الشعب بالتحرير والذي يتساوى مع رغبة الجماهير في تقرير مصيرها وهي ايضا" تتويج لعلاقة نضال بين الشعب والقادة حيث كنتم ولا زلتم معه منذ انطلاق الثورة في ساحات المعارك.

كما حث البيان قيادات المجلس الانتقالي على توسعة المجلس نحو إشراك كافة القوى الجنوبية والعمل على تنظيم واستيعاب رجال المقاومة الجنوبية وتشكيل مجلس عسكري ليكون نواة الجيش الجنوبي وقوة عسكرية متميزة متفردة يستفاد منها في إعادة التوازن للقضية الجنوبية وحماية الأرض والذي يعتبر واجب وطني ملح.

واضاف البيان معاهدا" المجلس بالوقوف إلى جانبه " حيث قالت اننا نعاهدكم اننا معكم قلبا" وقالبا" في مواجهة التحديات الجسام الملقاة على عاتقكم تجاه الجنوب وقضيته حتى الوصول الى هدفنا المنشود ومحو تاريخ 7يوليو الاسود والذي يذكرنا كل سنة بذكرى نكبة الجنوب وتدميره ولنجعل من التواريخ السوداء دافع للبناء والتعمير وإعادة النظام والمؤسسات

وبناء الدولة العصرية التي تحفظ كرامة البشر وتصون حقوقهم وتكفل الحريات وتحقّق المساواة وإعادة التوازن للجنوب الذي يقبع تحت الاحتلال منذ يوليو 94م.

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