MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 08 يوليو 2017 12:49 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مجموعة أكتوبر الجنوبية تهنئ شعب الجنوب بنجاح مليونية 7 يوليو
أخبار وتقارير

مجموعة أكتوبر الجنوبية تهنئ شعب الجنوب بنجاح مليونية 7 يوليو

السبت 08 يوليو 2017 12:20 صباحاً
عدن (( عدن الغد )) خاص :

هنأت مجموعة أكتوبر الجنوبية الداعمة كافة شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج بنجاح مليونية 7 يوليو تلك الذكرى الأليمة في نسختها ال 23  وهي ذكرى اجتياح الجنوب المشؤومة في عام 1994 والتي حولها شعبنا إلى ذكرى انتفاضة يحتفل بها كل عام تعبيرا عن رفضه للحرب التي شنت ضد أبناء الجنوب صانعو الوحدة.

ومنذ انطلاق الحراك الجنوبي السلمي في 7-7-2007 يحتفل شعب الجنوب في كل عام بهذه الذكرى تنديدا بالاحتلال اليمني المتخلف معلنين رفضهم لكل الممارسات التي يقوم بها المحتل ضد أبناء شعبنا في كافة المحافظات الجنوبية الست.

ويأتي الاحتفال هذا العام بواقع مختلف حيث تحرر جزء كبير من الأرض الجنوبية من قبضة الاحتلال اليمني بعد حرب مارس 2015 التي اجتاحت الجنوب وانتصر فيها شعبنا.

وجددت مجموعة أكتوبر الجنوبية تفويضها المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعبير عن خيارات شعبنا والمطالبة بحقوقه في كل المحافل الدولية.

واكتظ شارع الشهيد مدرم بالمعلا بالجماهير الحاشدة التي قدمت من كل المحافظات بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي لرفض كل الممارسات التي تسلكها الشرعية المغتصبة من قبل حزب الإصلاح الإرهابي شريك عفاش باجتياح الجنوب في 94.

واعتبرت المجموعة أن نجاح فعالية اليوم هو تأكيدا على استفتاء وتفويض الشعب للمجلس الانتقالي بإرادته الحرة رغبة منه في قيادة تلبي طموحاته وحلمه بنيل تحريره واستقلاله وفرض سيادته على أرضه التي سلبت منه على مدى عقدين ونيف.

ووجهت مجموعة أكتوبر الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة اتخاذ القرارات التي تلبي طموحات الشعب.

وكانت مجموعة أكتوبر الجنوبية قد دعمت اللجنة التنظيمية لفعاليات 7-7 بمبلغ مليون ريال نقدا و600 ألف نفذت بها مشاريع توفير المياه للمتظاهرين وطبع اللوحات الإعلانية التي رفعت في الساحة.

 


المزيد في أخبار وتقارير
مجموعة أكتوبر الجنوبية تهنئ شعب الجنوب بنجاح مليونية 7 يوليو
هنأت مجموعة أكتوبر الجنوبية الداعمة كافة شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج بنجاح مليونية 7 يوليو تلك الذكرى الأليمة في نسختها ال 23  وهي ذكرى اجتياح الجنوب المشؤومة
الحراك يحشد مرتين بالتوازي في ذكرى إحتلال الجنوب وإنطلاقته
  أحتشد الالاف من جنوبيي اليمن،عصر الجمعة،مرتين بالتوازي،في ذكرى إحتلال قوات الرئيس اليمني السابق/علي عبدالله صالح مدن الجنوب ،لكن الفعالية ذاتها حملت إحتفاءًا
توكل كرمان تصف التحالف العربي بـ(عدوان غير مقبول على حاضر ومستقبل الشعب اليمني)
تواصل القيادية الإخوانية (توكل كرمان) تحريضاتها ضد التحالف العربي عبر شبكتها الإعلامية الممولة من دولة قطر. وفي أحدث تحريض لها، وصفت (توكل) التحالف العربي




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
خطيب جمعة المعلا : من يخالف المجلس الانتقالي خائن للوطن ويتبع (الاحتلال)
النص الحرفي لكلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بفعالية 7 يوليو
اهتمام امريكي بنشاط المجلس الانتقالي الجنوبي
في الذكرى الـ 10 للحراك الجنوبي ..فعاليتان في عدن : انقسام جنوبي أم ظاهرة صحية؟
شاهد بالصور : فعالية ذكرى 7 يوليو بخور مكسر
مقالات الرأي
تغطية قناة سكاي نيوز عربية الاماراتية للمليونية الجنوبية الغير مسبوقة اليوم بشارع المعلا بعدن إهانة بالغة
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة
بما أن المشهد الجنوبي يعاني من الانقسام او لنقل تباينات في حل قضيتنا الجنوبية العادلة  ، وهذا التباين
في خواتيم رمضان الماضي وتحديدا في 20 يونيو 2017م رفعت الغرفة التجارية الصناعية عدن مذكرة هامة إلى فخامة الرئيس
القرار الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي بحظر حزب الإصلاح  في محافظات الجنوب في فقرة وردت في بيان له
في مبنى البرلمان البريطاني نظمت بعد ظهر يوم أمس الخميس ٦ يوليو ٢٠١٧ المجموعة البرلمانية المختصة بشئون اليمن
في كل الظروف السياسية الصعبة والمُعقدة التي حصلت في أرض الوطن...كنا سرعان مانتواصل مع دولة الرئيس حيدر
مهما يحاول أنصار عفاش تبيض هذا اليوم من العام1994 و تلميعه بعبارات رنانة يخادعون بها أنفسهم ليبرروا وقوفهم
  بغض النظر عن جدوى او عدم جدوى  أو دوافع إقامة فعالية ٧ / ٧ ( وهي بالمناسبة أول هزيمة عسكرية يمني بها
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي احتضن المجلس الانتقالي الجنوبي،فهو سياجك المنيع وسيفك البتار وسندك الرادع،
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
مبارك عليكم التعيين
وفيات
صبراً ال المعلم
صبراً آل حنشل
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017