توكل كرمان تصف التحالف العربي بـ(عدوان غير مقبول على حاضر ومستقبل الشعب اليمني)

تواصل القيادية الإخوانية (توكل كرمان) تحريضاتها ضد التحالف العربي عبر شبكتها الإعلامية الممولة من دولة قطر.

وفي أحدث تحريض لها، وصفت (توكل) التحالف العربي بـ(العدوان الغير مقبول على حاضر ومستقبل اليمن ). حد وصفها.

ولوحت توكل كرمان بالحرب على الجنوب، من خلال تحريضها لـ(قوى الثورة والمقاومة اليمنية) ضد الجنوب، ودعوتها المبطنة للدخول في حرب جديدة.

كما حرضت توكل ضد التحالف، بقولها، سيكون على الرئيس والحكومة اليمنية وقبلهم ومعهم قوى الثورة والمقاومة اليمنية وبقية مكونات الشعب اليمني رفض ما اسمته (السياسة الكارثية ) للتحالف العربي .

وإتهمت توكل كرمان، السعودية في منشورات على صفحتها بالفيس بوك، بانها ( راعية الإرهاب )، قائلة: (سيكون أمام دول الحصار الكثير لتعمله في هذا السياق بدل انشغالها بتقديم لوائح المطالب لقطر لكي تمنحها شهادة براءة ذمة من الارهاب!! .. بقي أن أذكركم إن كنتم قد نسيتم : أنكم في نظر الغرب - صاحب مصطلح " الإرهاب" - متهمون .. يستبعد كثير منهم أن تثبت براءتكم!! ).

ودأبت توكل كرمان منذ اتخاذ دول التحالف العربي قراراً بمقاطعة ( قطر) على التحريض المستمر ضد التحالف، حيث وصفت المملكة العربية السعودية عقب اعلان المقاطعة لقطر بانها ( تفرض وصاية على اليمن ).

وتأتي تحريضات توكل كرمان على المملكة السعودية التي تقود التحالف العربي الى جانب الامارات، بتعليمات من دولة قطر التي تدعم توكل بمئات الملايين لتسيير اعمال الشبكة الإعلامية التي تديريها توكل، وتشن من خلالها هجوما على التحالف وبالأخص (السعودية والإمارات ).