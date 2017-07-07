جمعية العسكريين والمدنيين المبعدين والمقعدين قسراً تصدر بيانا هاما بمناسبة الذكرى العاشرة لها

أصدرت جمعية العسكريين والمدنيين المبعدين والمقعدين قسراً بينا هاما بمناسبة الذكرى العاشرة للحركة , وتلقت "عدن الغد" نسخة منه وتنشر نصه :

يا جماهير شعبنا في الجنوب أننا نستقبل اليوم الذكرى العاشرة لحركة المبعدين الجنوبيين العسكريين والمدنيين الذي أعلنت عن مطالبها ومطالب شعب الجنوب في 7/7/2007م من ساحة الحرية في خور مكسر معلنه كسر حاجز الخوف وإعلان المطالب الحقوقية والسياسية لجماهير شعبنا وحقها في الحرية والاستقلال من براتين الاحتلال والقهر والظلم الذي مارسته قوى احتلال صنعاء منذ اجتياحها العسكري الغاشم لجنوبنا الحبيب في 7/7/1994م.

يا جماهير شعبنا لقد شكلت حركة المقعدين قسراً من عسكريين ومدنيين قاعدة لا انطلاق النضالي لقوى الحراك السلمي الجنوبي التي لعبت دوراً بارزاً في استنهاض الهم والمشاعر الثورية التحررية خلال الأعوام الماضية و كان لها الدور الفاعل في تأكل آليات نظام الاحتلال وتعميق صراعاته الداخلية وكان لها الدور الفاعل في بلوره وصناعة الفكر الثوري التحرري الذي كان نتاجه بروز المقاومة الجنوبية لمواجهة المد الاحتلالي الثاني للجنوب.

يا جماهير شعبنا

إننا منذ إعلان مطالبنا السياسية والحقوقية لازال نظام صنعاء وحكوماته المتعاقبة حتى اليوم تتجاهل مطالب شعبنا المشروعة ولا تريد الاعتراف بجرائمها ومظالمها بطرد آلاف العسكريين والمدنيين وتصفية مؤسسات الدولة الجنوبية وبما مارسته من سلب ونهب واغتيالات وتعذيب وإرهاب وإذلال بحق جماهير شعبنا

ولقد شن نظام صنعاء الهجوم الثاني في مارس 2015م.

ومع صمود جماهير شعبنا ومقاومته الجنوبية الباسلة في تحرير مناطق الجنوب بالتعاون مع قوى التحالف العربي لا تريد سلطات صنعاء بأحزابها وقواها المختلفة حتى الآن التسليم بحق شعبنا في تقرير مصيره على ارضه وفق لقواعد النظام الدولي بحق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد مساراتها الاقتصادية والسياسية اللاحقة وفق أرادتها الحرة المستقله.

وإنعكاساً لما تحقق من نصر مؤزر للمقاومة الجنوبية بتحرير الأرض فإننا نستشعر بالملموس من أن هناك مؤامرات خطيرة من بقايا النظام السابق والأحزاب الشمالية بمختلف مكوناتها ومن ولاهم من العملاء والمأجورين لا زالوا يعملون على عدم استقرار الأوضاع الأمنية والخدماتيه في مناطق الجنوب المحررة ولا زالت تلك القوى غارسة كل قوى الفساد والإفساد في المرافق الحيوية والخدماتية في محافظات الجنوب ولا زالت تعيق دمج المقاومة الجنوبية بالقوات المسلحة ، خوفاً من وجود قوة عسكرية وأمنية قادرة على إدارة المناطق المحررة وحمايتها ، كما تخلق العراقيل أمام القيادات الجنوبية الحراكية المعينة ونزعت منها الإمكانات المادية اللازمة لإدارة وتسيير الشؤون العامة والخدمية في المحافظات المحررة وعلى رأسها خدمات المياه والكهرباء محاولة قلب الشارع بمطالبة السلطات الجنوبية المعينة محاولة بذلك مقايضة المطالب السياسية لشعبنا بتوفير تلك الخدمات وتحويل النصر المحقق إلى ورقة للمساومات السياسية بين قوى داخلية وخارجية وخصوصاً بعد أن عجزت الحكومة الشرعية عن تحرير بقية محافظات الشمال ، محاولة ابتزاز النصر الجنوبي واستبدال عمليات التحرير بمفاوضات سياسية تعيد نفس أوجه الاحتلال والفساد والقوى المأجورة للحكم من جديد متجاهلة كل القضية الجنوبية بل وتضع العراقيل والمؤامرات والحصار أمام أي خطوة يخطوها شعبنا على سلالم الحرية والاستقلال.

يا جماهير شعبنا

إننا نستشعر المخاطر المحدقة بطريقة الثورة والنصر وإننا نرى الإرهاصات والعراقيل مكشره أنيابها وحامله أسنه رماحها واحزمتها الناسفة ومعاولها مشرعة للهدم والتخريب والفساد لمرافق الخدمات العامة في الجنوب في الكهرباء والمياه وغيرها من مناحي الحياة ، التي تحاول تلك القوى والأحزاب الحاقدة أن تجعل حياه شعبنا جحيماً.

وامام ذلك فإننا ندعوا أولاً المقاومة الجنوبية وقوى الحراك وكل عناصر الأمن والجيش الجنوبي وكل القوى الجنوبية الحية إلى اليقضه وشحذ الهمم لمواجهة التحديات فالعدو الخفي لا زال يتربص بنا في الداخل وعدد أخر لازال يقرع أجراسه على الحدود.

ثانياً: إننا ندعو إلى تضافر كل جهود مؤسسات السلطات المحلية الجنوبية وتصويب أعمالها نحو إيجاد إدارة جنوبية مستقلة قادرة على السيطرة والتوجيه والتحكم والسيطرة على استقرار الأمن والاوضاع الخدمية والتموينية وبناء مؤسسات الدولة الجنوبية وتطهيرها من الفساد والمخربين.

ثالثاً: إننا ندعو قوى التحالف إلى مساعدة شعب الجنوب في الحفاظ على النصر المشترك ومساعدته على استعادة دولته المغتصبة بعد أن أتضح جلياً أن هناك قوى لا تريد النصر للجنوب ولا لدول التحالف ، والتأكيد من أمن واستقرار المنطقة لا يمكن له أن يسود بدون التسليم بحق شعبنا في حريته وتقرير مصيره.

رابعاً: إننا في جمعيات المبعدين قسراً من عسكريين وأمنيين ومدنيين جنوبيين ندين بشدة العمليات الإرهابية التي تستهدف مناطق الجنوب المحررة وتستهدف الشخصيات السياسية والعسكرية الجنوبية.

خامساً: إننا في حركة المبعدين العسكريين قسراً ندعو قيادة المنطقة الرابعة ومحافظ محافظة عدن إلى بذل الجهود الممكنة لدمج المقاومة في القوات المسلحة وأننا كعسكر ومدنيين على هبة الاستعداد للمساعدة في إمكانياتنا وخبراتنا لتنفيذ أي مهام توكل إلينا لخدمة جنوبنا الحبيب وبناء مؤسساته العسكرية والمدنية

سادسا: نطالب حكومة معاشيق والسلطة المحلية بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه وإصلاح قنوات الصرف الصحي ودفع مرتبات العسكريين والمقاومة والمدنيين شهريآ حيث اننا في شهر 7 ولم يصرف شهر 3 والبعض لهم سنة بلا راتب .

المجد والخلود للشهداء والثورة الجنوبية.

الشفاء للجرحى.

وإنها لثورة حتى النصر.

صادر عن جمعية المبعدين والمقعدين قسرآ عسكريين وامنيين 7 /7/2017م.