الصورة التي الهبت مشاعر الجماهير بساحة المعلا
قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي عصر يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 07 يوليو 2017 05:18 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
الهبت صورة مشاعر الآلاف من الجنوبيين المشاركين في مليونية 7 يوليو بساحة المعلا عصر يوم الجمعة .
وكانت الصورة حينما وقفت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في صف واحد وشبكت يدها بيد بعضها .
وهتف الآلاف تاييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي لحظتها .
*من نبيل القعيطي
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