زجاج ضد الرصاص لاول مرة في فعاليات الحراك الجنوبي
الجمعة 07 يوليو 2017 05:15 مساءً
عدن الغد /خاص:
عدن الغد /خاص:
استخدمت لجنة منظمة لفعالية حاشدة شهدها حي المعلا بعدن يوم الجمعة زجاجا ضد الرصاص للمنصة التي القيت منها الخطابات وذلك في اول حدث من نوعه منذ انطلاق فعاليات الحراك الجنوبي.
والقيت كلمات عدد من القيادات من خلف منصة غطاها زجاج ضد الرصاص الأمر الذي ربما يعكس حالة التوتر التي باتت تعيشها عدن.
وتحدث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" من خلف المنصة بكلمة مطولة قبل ان يغادر لاحقا .
وقال مسئولون في اللجنة التنظيمية لعدن الغد ان الاضطرابات الأمنية والصراع الحاصل في عدن دعاها لاتخاذ هذه الاجراءات .
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