الزبيدي يدعو لوحدة الصف ويعد بإنجازات للمجلس الانتقالي الجنوبي
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الجنوبيين إلى مزيد من وحدة الصف في حين تعصف بكيانات سياسية جنوبية حالة من الخلافات تصاعدت مؤخرا.
وفي حين كانت معدلات اجواء الحرارة تسجل تجاوز لـ 36 درجة مئوية في المدينة الساحلية اعتلى الرجل الذي قاد حركة مسلحة جنوبا قبل أكثر من عامين منصة صغيرة للخطابة نصبت وسط حي المعلا العريق للتحدث عن خطواته السابقة .
وبات الزبيدي رئيسا لمجلس انتقالي جنوبي يناهض الحكومة الشرعية اليمنية التي يقودها "هادي".
وفيما كان الآلاف يرددون هتافات مناوئة للزبيدي ومجلسه السياسي قال الرجل انه يجب عليهم "الاتحاد" .
ووعد الزبيدي بينما كان ينظر إليه من على منصة صغيرة موازية عدد من قيادات المجلس الانتقالي بتحقيق انجازات قريبة .
وقال الزبيدي ان المجلس الانتقالي وجد ليبقى ويواصل مشواره السياسي.
وعلى مقربة من حي المعلا كان العشرات من مناهضي المجلس الانتقالي الجنوبي يتظاهرون بحي المعلا ووسط ساحة العروض الشهيرة .
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