مقتل سائق شاحنة بجعار وسلطات الامن تتوصل الى هوية الجناة خلال ساعات وتلقي القبض عليهم

اقدم جنديان يستقلان دراجة نارية على قتل سائق بوزة تقوم بتوزيع الماء الكوثر ويدعى أسامة فواز ظهر اليوم الجمعة على اثر شجار وقع بينهما في خط الاسفلت بجعار .

وقد أجرى البحث الجنائي بمديرية خنفر تحقيقاته مع شهود عيان كانوا في موقع الحادث الذي قتل فيه سائق البوزة التابعة لمحطة العاقل لتحليت المياه .

وبحسب اوصاف الشهود تم التعرف على اسماء الجناة وهما جنديان من جنود الحزام الامني المتمركزين بمعسكر ٧ اكتوبر وقاما بتسليم نفسيهما لقيادة المعسكر .

واوضحت مصادر مطلعة ان النقيب حسين المسعودي مدير بحث خنفر اجرى اتصالاته مع الناخبي قائد معسكر ٧ اكتوبر الذي يبدي تعاونه الدائم مع امن خنفر وتم تسليم الجناة لإدارة البحث خنفر وماتزال التحقيقات جارية مع الجناة لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

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