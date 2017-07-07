مقتل سائق شاحنة بجعار وسلطات الامن تتوصل الى هوية الجناة خلال ساعات وتلقي القبض عليهم
صورة للقتيل - الجمعة - عدن الغد
الجمعة 07 يوليو 2017 03:45 مساءً
ابين (عدن الغد)خاص:
ابين (عدن الغد)خاص:
اقدم جنديان يستقلان دراجة نارية على قتل سائق بوزة تقوم بتوزيع الماء الكوثر ويدعى أسامة فواز ظهر اليوم الجمعة على اثر شجار وقع بينهما في خط الاسفلت بجعار .
وقد أجرى البحث الجنائي بمديرية خنفر تحقيقاته مع شهود عيان كانوا في موقع الحادث الذي قتل فيه سائق البوزة التابعة لمحطة العاقل لتحليت المياه .
وبحسب اوصاف الشهود تم التعرف على اسماء الجناة وهما جنديان من جنود الحزام الامني المتمركزين بمعسكر ٧ اكتوبر وقاما بتسليم نفسيهما لقيادة المعسكر .
واوضحت مصادر مطلعة ان النقيب حسين المسعودي مدير بحث خنفر اجرى اتصالاته مع الناخبي قائد معسكر ٧ اكتوبر الذي يبدي تعاونه الدائم مع امن خنفر وتم تسليم الجناة لإدارة البحث خنفر وماتزال التحقيقات جارية مع الجناة لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها