محافظ عدن يؤكد على حق الجنوبيين في إقامة تظاهراتهم السلمية

أدلى محافظ محافظة عدن، الأستاذ عبدالعزيز المفلحي، بتصريح صحفي، بمناسبة الذكرى العاشرة لإنطلاقة الحراك السلمي الجنوبي، في عدن بتاريخ (7 / 7 / 2007م)، قال فيه:

‫«‬إن من حق شعبنا، إقامة فعاليات الغضب، تعبيراً عن المناسبات المأساوية التي مر بها، ومن حق المكونات الجنوبية، إقامة الفعاليات بالطريقة السلمية التي دأب عليها شعبنا منذُ إنطلاقة الحراك».

وأشاد محافظ عدن، بتمسُّك أبناء الجنوب بقضيتهم العادلة، مؤكداً أن استمرار الشعب في نضاله، وحفاظه على سلميته، يُجسِّد نُبل القيم التي يتحلّى بها، وعدالة القضية التي يحملها.

وأضاف المفلحي ‫«‬إن هذه المناسبة تأتي في عامنا هذا، بعد أن تحررت سائر محافظات الجنوب، بفضل تضحيات أبنائه، وبمساندة قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة».

المزيد في أخبار وتقارير إجراء 60 عملية خلال شهر يونيو2017م لجرحى المقاومة في الهند برعاية دولة الإمارات تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المقاومة والمناطق المحررة على كل المستويات الأمنية منها والصحية والتعليمة ، فعنت قيادتها الحكيمة جرحى المقاومة الجنوبية مقتل سائق شاحنة بجعار وسلطات الامن تتوصل الى هوية الجناة خلال ساعات وتلقي القبض عليهم اقدم جنديان يستقلان دراجة نارية على قتل سائق بوزة تقوم بتوزيع الماء الكوثر ويدعى أسامة فواز ظهر اليوم الجمعة على اثر شجار وقع بينهما في خط الاسفلت بجعار اجتماع لمناقشة سير الترتيبات لموسم الحج 1438هـ برئاسة الوزير عطية عقد وزير الأوقاف والإرشاد- رئيس اللجنة العليا لإدارة موسم الحج 1438هـ الدكتور/ احمد عطية، اجتماعاً بمقر بعثة الحج اليمنية، بمكة المكرمة، ناقش فيه سير الترتيبات