قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال يستمر بحملة التفتيش على المطاعم السياحية والشعبية بالمنصورة

استمرت حملة التفتيش المفاجئة على المطاعم والتي ينفذها قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال م/المنصورة وبتوجيهات من الأستاذ/محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة الخميس بعدد من المطاعم السياحية والشعبية.

و بدأت الحملة في مطعم ومخبازة الأخوان والتي تم فيه ضبط العديد من المخالفات أهمها ذباحة المواشي داخل مطبخ المطعم مما يتسبب بنشر الجراثيم بالقرب من الطعام وغسل الأواني بأحواض مياه راكدة وعدم تصريفها اول باول او غسلها بمياه جارية واستخدام أواني غير صالحة ومتهالكة وعدم الأهتمام بنظافة المطعم عامة وعدم الإلتزام بالزي وتم تسليم إدارة المطعم إشعار بتلك المخالفات.

واستمرت الحملة في مطاعم وبروست الصقر الذهبي والتي تم فيها ضبط العديد من المخالفات أهمها عدم الاهتمام بنظافة المطبخ واستخدام أواني غير صالحة ومتهالكة وعدم الالتزام بالزي وعدم تغيير الفرميكا المتهالكة للطاولات وتم تسليم إدارة المطعم إشعار بتلك المخالفات.

وتم النزول أيضا في خلال هذا الأسبوع لمطاعم حلب السياحية وتم فيه ضبط بعض المخالفات وجود أشياء في المطبخ غير متعلقة بالمطبخ وجود غرفة للعجين غير مبلطة وألتزم بتبليطها خلال يومين ووجود مسلخ في المطعم وتم سحب أيضا قطمة أرز 5 ك وعلبة زيتون 2 ك لعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء فيها .. وتم النزول أيضا لمطعم الشرق الأوسط وتم فيه ضبط بعض المخالفات وجود أدوات غير صالحة للاستخدام وغسل السلطة بأحواض مياه راكدة وعدم غسلها بمياه جارية وتم سحب أيضا 12 كيس مكرونه منتهي في يونيو/2017 و25 كيس نارجيل تعبئة متغير اللون وحبتين توابل بودرة منتهي 2016 وقد حضر مدير مطعم الشرق الأوسط وتعهد بعدم تكرار مثل هذه المخالفات والالتزام بشروط صحة البيئة.

وتأتي هذه الحملة بتوجيهات واهتمام من الأستاذ/محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة نظرا لانتشار العديد من حالات التسمم الغذائي وبعض حالات اشتباه بالكوليرا في بعض المديريات المجاورة بسبب الأطعمة الفاسدة والملوثة الموجودة في بعض المطاعم.

وشكر مواطنون الأستاذ/محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة على اهتمامه بمثل هذه الأمور البالغة الأهمية بالنسبة للمواطن .. مضيفين بالقول :" نشكر جميع القائمين على قسم صحة البيئة من رئيس القسم إلى نائبه إلى جميع المفتشين والمراقبين على جهودهم التي يبذلوها رغم شحة الإمكانيات وقلة الدعم وضعف أجهزة الدولة المخولة بحمايتهم ومساعدتهم بإلزام المطاعم بشروط صحة البيئة نشكرهم جميعا عدا بعض المفتشين الذين يبيعون ذممهم بحفنة قليلة من المال ويتقاعسون عن ضبط المخالفات على بعض المطاعم ويتحملون أزر كل نفس تمرض أو تتسمم بسبب تلك الأطعمة الفاسدة.

*من عمر الرخم

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