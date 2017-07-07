خطيب جمعة المعلا : من يخالف المجلس الانتقالي خائن للوطن ويتبع (الاحتلال)

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر الرئيس العطاس أحد عقلاء الجنوب ( فهل نسمع ما يقول )!! في كل الظروف السياسية الصعبة والمُعقدة التي حصلت في أرض الوطن...كنا سرعان مانتواصل مع دولة الرئيس حيدر

نبيل محمد العمودي 7يوليو يوم الإنكسار هل يصبح يوماً للإنتصار؟! مهما يحاول أنصار عفاش تبيض هذا اليوم من العام1994 و تلميعه بعبارات رنانة يخادعون بها أنفسهم ليبرروا وقوفهم

د.محمد علي السقاف فعالية ٧ / ٧ يجب ان تكون سلمية - سلمية بغض النظر عن جدوى او عدم جدوى أو دوافع إقامة فعالية ٧ / ٧ ( وهي بالمناسبة أول هزيمة عسكرية يمني بها

انيس الشرفي فخامة الرئيس هادي:لا تسمح بإنقسام الصف الجنوبي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي احتضن المجلس الانتقالي الجنوبي،فهو سياجك المنيع وسيفك البتار وسندك الرادع،

صالح علي الدويل باراس فعالية الضرار من حق أي قوة سياسية أو وطنية جنوبية أن تدعو لفعالية جماهيرية... لكن يكون في الوقت والزمان والمكان متسع يؤكد

حسن العجيلي مليونية ٧/٧ لن تكون الآخيرة لأن التوافق الدولى والاقليمي لم يتم بعد! كلنا في الجنوب كنا نتعشم ويحدونا الامل بان تأتي لنا حلول سياسية او تسويات وطنية او تفهامات بحسب العرف والقيم

عبد الناصر المودع شيطنة الوحدة ونرجسية الانفصاليين بعد قيام الوحدة بفترة وجيزة أدرك قادة الحزب الاشتراكي – حكام دولة الجنوب السابقة – أن فرصة بقائهم في

محمود المداوي بن دغر.. شرعية تتهاوى يتأكد الأن ليس فقط للمتابع الحصيف ، بل كذلك للمتابع الاعتيادي للاخبار ، أن ثمة مايحاك ضد الجنوب جراء المتغير

عوض كشميم الجنوب بحاجة الى تسوية سياسية ... كان الخطأ الفادح حين قبلوا المناصب بقرارات من رئيس وشرعية يصفونهم بالمحتل .. كانت