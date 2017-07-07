خطيب جمعة المعلا : من يخالف المجلس الانتقالي خائن للوطن ويتبع (الاحتلال)
الجمعة 07 يوليو 2017 12:25 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال خطيب جمعة المعلا اليوم الشيخ محمد رمزو ان من يخالف المجلس الانتقالي الجنوبي خائن للوطن ويتبع ما اسماه دولة الاحتلال اليمنية .
ودعا خطيب الجميع رمزو الى تأييد المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل كافة الاطراف الجنوبية والكيانات السياسية والمكونات .
وقال "رمزو" ان المجلس الانتقالي الجنوبي سيمثل الجنوب داخليا وخارجيا.
واضاف بالقول :" نقول لإخوتنا الجنوبيين الذين خانونا عودوا الى صفنا .
واكد رمزو ان دم الجنوبي على الجنوبي حرام الا من خان حد وصفه .
وقال رمزو ان من يريد وحدة او اقاليم او فيدرالية يجب عليه الذهاب الى صنعاء مشددا على ان ماتم النضال لاجله في الجنوب هو الحرية والاستقلال .
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