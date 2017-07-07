MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 07 يوليو 2017 12:25 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير وصول موكب ابناء سقطرى للمشاركة في مليونية 7 يوليو
أخبار وتقارير

وصول موكب ابناء سقطرى للمشاركة في مليونية 7 يوليو

صورة للموكب صباح يوم الجمعة
الجمعة 07 يوليو 2017 11:21 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

وصل صباح يوم الجمعة موكب يضم العشرات من ابناء جزيرة سقطرى للمشاركة في مليونية 7 يوليو.

ووصل الموكب صباحا الى ساحة المعلا .

ورفع المشاركون في المسيرة اعلام دولة الجنوب وشعارات تنادي باستقلاله.

*من فواز الحنشي

 


المزيد في أخبار وتقارير
خطيب جمعة المعلا : من يخالف المجلس الانتقالي خائن للوطن ويتبع (الاحتلال)
قال خطيب جمعة المعلا اليوم الشيخ محمد رمزو ان من يخالف المجلس الانتقالي الجنوبي خائن للوطن ويتبع ما اسماه دولة الاحتلال اليمنية . ودعا خطيب الجميع رمزو الى تأييد
في إطار بحث سُبل الشراكة والتعاون.. وفد مؤسسة العون للتنمية يلتقي السفير اليمني بالعاصمة بيروت
التقى صباح امس  الخميس بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة اللبنانية بيروت وفد مؤسسة العون للتنمية بالسفير اليمني عبدالله الدعيس .   وخلال اللقاء تطرق الأستاذ محمد
وصول قيادات امنية الى ساحة المعلا للمشاركة في مليونية 7 يوليو
وصلت ظهر يوم الجمعة عدد من القيادات الامنية الى ساحة المعلا للمشاركة في مليونية 7 يوليو. وكان على راس القيادات الامنية قائد قوات الطوارئ بعدن منير اليافعي . وجاء




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مدير امن عدن يصل من الامارات ويتجه مباشرة لمباركة المجلس الانتقالي الجنوبي
أيمن عسكر : نهيب شعبنا العظيم للحشد في ساحة العروض وأحياء ذكرى الحرب على الجنوب
عاجل : وصول محافظ شبوة السابق احمد لملس الى عدن
مدير امن عدن يزور رجال مرور ويقدم لهم اعتذاره
رد محافظ حضرموت السابق اللواء احمد بن بريك على العجوز التي أضربت عن الطعام
مقالات الرأي
في كل الظروف السياسية الصعبة والمُعقدة التي حصلت في أرض الوطن...كنا سرعان مانتواصل مع دولة الرئيس حيدر
مهما يحاول أنصار عفاش تبيض هذا اليوم من العام1994 و تلميعه بعبارات رنانة يخادعون بها أنفسهم ليبرروا وقوفهم
  بغض النظر عن جدوى او عدم جدوى  أو دوافع إقامة فعالية ٧ / ٧ ( وهي بالمناسبة أول هزيمة عسكرية يمني بها
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي احتضن المجلس الانتقالي الجنوبي،فهو سياجك المنيع وسيفك البتار وسندك الرادع،
 من حق أي قوة سياسية أو وطنية جنوبية أن تدعو لفعالية جماهيرية... لكن يكون في الوقت والزمان والمكان متسع يؤكد
كلنا في الجنوب كنا نتعشم ويحدونا الامل بان تأتي لنا حلول سياسية او تسويات وطنية او تفهامات بحسب العرف والقيم
بعد قيام الوحدة بفترة وجيزة أدرك قادة الحزب الاشتراكي – حكام دولة الجنوب السابقة – أن فرصة بقائهم في
يتأكد الأن ليس فقط للمتابع الحصيف ، بل كذلك للمتابع الاعتيادي للاخبار ، أن ثمة مايحاك ضد الجنوب جراء المتغير
كان الخطأ الفادح  حين  قبلوا  المناصب  بقرارات من رئيس  وشرعية يصفونهم بالمحتل .. كانت 
اولا لا اعلم ماذا يعني ان يكون اي شخص او مكون (خائن) في وضع مثل الوضع الذي فيه الجنوب واليمن ككل. ليس هناك خائن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
مبارك عليكم التعيين
وفيات
صبراً آل حنشل
صبراً آل حنشل
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017