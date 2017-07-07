قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت ان مجهولين اختطفوا يوم الخميس نجل قيادي بارز في حزب الاصلاح .

واختطف مسلم صلاح باتيس بينما كان في طريقه من حضرموت الى الحدود السعودية اليمنية بالقرب من منطقة الوديعة .

وقالت اسرته في بلاغ عنها انه اختطفت ووضعت ارقام هواتف للتواصل لكنها لم تضف أي معلومات اخرى حول الحادثة .

ويعيش باتيس واسرته منذ اندلاع الحرب الاخيرة في السعودية .

المزيد في أخبار وتقارير جرحى بحادث تصادم على خط الصريح بمضاربة لحج تصادمت صباح اليوم الجمعة مركبتين من نوع شاص على الخط الرابط بين منطقة الصريح ومديرية المضاربة وأرس العارة محافظة لحج . وأكد شهود أعيان " لعدن الغد" إن الحادث مجهولون يختطفون نجل قيادي في حزب الاصلاح بحضرموت قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت ان مجهولين اختطفوا يوم الخميس نجل قيادي بارز في حزب الاصلاح . واختطف مسلم صلاح باتيس بينما كان في طريقه من حضرموت الى الحدود استجابة لجهود محافظ سقطرى السابق : الإمارات تغيث العالقين من أبناء سقطرى في حضرموت بنقلهم إلى موطنهم بطائرة مستأجرة ذكر مصدر محلي في حديبو حاضرة محافظة أرخبيل سقطرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استجابت لنداء محافظ سقطرى السابق اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري بخصوص عشرات