MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 07 يوليو 2017 08:44 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مجهولون يختطفون نجل قيادي في حزب الاصلاح بحضرموت
أخبار وتقارير

مجهولون يختطفون نجل قيادي في حزب الاصلاح بحضرموت

الشاب المختطف مسلم باتيس
الجمعة 07 يوليو 2017 08:27 صباحاً
المكلا ((عدن الغد) خاص:

قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت ان مجهولين اختطفوا يوم الخميس نجل قيادي بارز في حزب الاصلاح .

واختطف مسلم صلاح باتيس بينما كان في طريقه من حضرموت الى الحدود السعودية اليمنية بالقرب من منطقة الوديعة .

وقالت اسرته في بلاغ عنها انه اختطفت ووضعت ارقام هواتف للتواصل لكنها لم تضف أي معلومات اخرى حول الحادثة .

ويعيش باتيس واسرته منذ اندلاع الحرب الاخيرة في السعودية .

 


المزيد في أخبار وتقارير
جرحى بحادث تصادم على خط الصريح بمضاربة لحج
تصادمت صباح اليوم الجمعة مركبتين من نوع شاص على الخط الرابط بين منطقة الصريح ومديرية المضاربة وأرس العارة  محافظة لحج .  وأكد شهود أعيان " لعدن الغد" إن الحادث
مجهولون يختطفون نجل قيادي في حزب الاصلاح بحضرموت
قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت ان مجهولين اختطفوا يوم الخميس نجل قيادي بارز في حزب الاصلاح . واختطف مسلم صلاح باتيس بينما كان في طريقه من حضرموت الى الحدود
استجابة لجهود محافظ سقطرى السابق : الإمارات تغيث العالقين من أبناء سقطرى في حضرموت بنقلهم إلى موطنهم بطائرة مستأجرة 
ذكر مصدر محلي في حديبو حاضرة محافظة أرخبيل سقطرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استجابت لنداء محافظ سقطرى السابق اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري بخصوص عشرات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مدير امن عدن يصل من الامارات ويتجه مباشرة لمباركة المجلس الانتقالي الجنوبي
أيمن عسكر : نهيب شعبنا العظيم للحشد في ساحة العروض وأحياء ذكرى الحرب على الجنوب
عاجل : وصول محافظ شبوة السابق احمد لملس الى عدن
رد محافظ حضرموت السابق اللواء احمد بن بريك على العجوز التي أضربت عن الطعام
مدير امن عدن يزور رجال مرور ويقدم لهم اعتذاره
مقالات الرأي
  بغض النظر عن جدوى او عدم جدوى  أو دوافع إقامة فعالية ٧ / ٧ ( وهي بالمناسبة أول هزيمة عسكرية يمني بها
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي احتضن المجلس الانتقالي الجنوبي،فهو سياجك المنيع وسيفك البتار وسندك الرادع،
 من حق أي قوة سياسية أو وطنية جنوبية أن تدعو لفعالية جماهيرية... لكن يكون في الوقت والزمان والمكان متسع يؤكد
كلنا في الجنوب كنا نتعشم ويحدونا الامل بان تأتي لنا حلول سياسية او تسويات وطنية او تفهامات بحسب العرف والقيم
يتأكد الأن ليس فقط للمتابع الحصيف ، بل كذلك للمتابع الاعتيادي للاخبار ، أن ثمة مايحاك ضد الجنوب جراء المتغير
كان الخطأ الفادح  حين  قبلوا  المناصب  بقرارات من رئيس  وشرعية يصفونهم بالمحتل .. كانت 
اولا لا اعلم ماذا يعني ان يكون اي شخص او مكون (خائن) في وضع مثل الوضع الذي فيه الجنوب واليمن ككل. ليس هناك خائن
في يوم السابع من يوليو  الأسود .. يخرج (الجنوبيون) الى ساحة العروض .. كما تخرج الأسد من غابها .. * سبع وعشرون
هناك قول مأثور يقول  التضامن النقدي موالاه ، والنقد غير المتضامن معداه ... عديدة هي الاصوات الداعية إلى
كنا أطفالا صغارا في الصف الرابع الابتدائي عندما دخل علينا احد المدرسين وطلب منا الخروج مع بقية الصفوف الأخرى
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
مبارك عليكم التعيين
وفيات
صبراً آل حنشل
صبراً آل حنشل
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017