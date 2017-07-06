الاف الجنوبيين يتظاهرون في شارع مدرم عشية مليونية السابع من يوليو

تظاهر الالاف من الجنوبيين في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا عشية مليونية استمرار رفض الاحتلال المتزامنه مع ذكرى اليوبيل الاول لانطلاقة الثورة الجنوبية .

وبدأت الوفود تحتشد في شارع الشهيد مدرم من عصر الخميس فيما وصلت وفود لمشاركين من المحافظات الجنوبية الى المعلا للمشاركة بالمليونية .

ووصل عصر الخميس موكب ابناء الصبيحة من لحج ومع دخول المغرب دخلت وفود محافظة ابين قادمة من زنجبار والدلتا و ابناء المنطقه الوسطى و ابناء محافظة شبوة وصول بمعيتهم .

ودخل موكب ابناء الضالع ويافع وردفان وسط إستقبال جماهيري في الساحة ، وتباعاً تواصل وصول الوفود الى المعلا فوصل ابناء حضرموت باكثر من 25 باص .

وتواصلت الفعالية من بعد صلاة المغرب حيث القيت العديد من الابيات الشعرية واقيمت سهره غنائيه و تم عرض مسرحية عن يوم الامل واستعرض بعدها فيلم وثائقي وكان عنوانه اليوم الاسود الذي تحول الى ابيض .

هذا وستكون صلاة الجمعة غداً في شارع الشهيد مدرم في المعلا و وستقام عصراً فعالية مركزية في نفس الشارع لإحياء مليونية 7 يوليو .

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