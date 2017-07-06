الالاف من الجنوبيون يتوافدون لاحياء مليونية 7يوليو بعدن (صور)
صورة من الحشود الجماهيرية بشارع مدرم بالمعلا _الخميس
الخميس 06 يوليو 2017 07:04 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
استقبلت العاصمة عدن الالاف من الجنوبيون بعد عصر اليوم الخميس قادمين من عدد من المحافظات الجنوبية لاحياء ذكرى 7يوليو .
ووصلت مواكب محافظات ابين والضالع وشبوة للمشاركة في في احياء هذه المليونية .
وكانت قيادة المجلس الانتقالي قد دعت الى احياء ذكرى 7 يوليو في في شارع مدرم بمديرية المعلا .
ومن المنتظر ان يوصل يوم غدا الجمعة الالاف من الجنوبيون من محافظات حضرموت والمهرة لمشاركة اخوانهم في هذه الفعالية .
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