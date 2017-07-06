استقبلت العاصمة عدن الالاف من الجنوبيون بعد عصر اليوم الخميس قادمين من عدد من المحافظات الجنوبية لاحياء ذكرى 7يوليو .

ووصلت مواكب محافظات ابين والضالع وشبوة للمشاركة في في احياء هذه المليونية .



وكانت قيادة المجلس الانتقالي قد دعت الى احياء ذكرى 7 يوليو في في شارع مدرم بمديرية المعلا .



ومن المنتظر ان يوصل يوم غدا الجمعة الالاف من الجنوبيون من محافظات حضرموت والمهرة لمشاركة اخوانهم في هذه الفعالية .

المزيد في أخبار وتقارير الالاف من الجنوبيون يتوافدون لاحياء مليونية 7يوليو بعدن (صور) استقبلت العاصمة عدن الالاف من الجنوبيون بعد عصر اليوم الخميس قادمين من عدد من المحافظات الجنوبية لاحياء ذكرى 7يوليو . ووصلت مواكب محافظات ابين والضالع وشبوة حشود ضخمة في طريقها الى عدن واخرى وصلت الى مدينة المعلا بدأت الجماهير بالتوافد من مختلف مدن الجنوب الى الشارع الرئيسي بمدينة المعلا عصر اليوم الخميس للمشاركة في مليونية رفض الاحتلال والاحتفاء بالذكرى الـ 10 لانطلاق قيادي اشتراكي يحذر من خطورة اقحام الجغرافيا في الصراع السياسي القائم في الجنوب حذر محام جنوبي بارز من خطورة اقحام الجغرافيا المناطقية في الصراع السياسي الدائر جنوبا . وقال نظير حسن وهو ناشط في الحراك وقيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان ماهو