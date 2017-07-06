MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 06 يوليو 2017 08:08 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الالاف من الجنوبيون يتوافدون لاحياء مليونية 7يوليو بعدن (صور)
أخبار وتقارير

الالاف من الجنوبيون يتوافدون لاحياء مليونية 7يوليو بعدن (صور)

صورة من الحشود الجماهيرية بشارع مدرم بالمعلا _الخميس
الخميس 06 يوليو 2017 07:04 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

استقبلت العاصمة عدن الالاف من الجنوبيون بعد عصر اليوم الخميس قادمين من عدد من المحافظات الجنوبية لاحياء ذكرى 7يوليو .

ووصلت مواكب محافظات ابين والضالع وشبوة للمشاركة في في احياء هذه المليونية .


وكانت قيادة المجلس الانتقالي قد دعت الى احياء ذكرى 7 يوليو في في شارع مدرم بمديرية المعلا .


ومن المنتظر ان يوصل يوم غدا الجمعة الالاف من الجنوبيون من محافظات حضرموت والمهرة لمشاركة اخوانهم في هذه الفعالية .


المزيد في أخبار وتقارير
الالاف من الجنوبيون يتوافدون لاحياء مليونية 7يوليو بعدن (صور)
استقبلت العاصمة عدن الالاف من الجنوبيون بعد عصر اليوم الخميس قادمين من عدد من المحافظات الجنوبية لاحياء ذكرى 7يوليو . ووصلت مواكب محافظات ابين والضالع وشبوة
حشود ضخمة في طريقها الى عدن واخرى وصلت الى مدينة المعلا
  بدأت الجماهير بالتوافد من مختلف مدن الجنوب الى الشارع الرئيسي بمدينة المعلا عصر اليوم الخميس للمشاركة في مليونية رفض الاحتلال والاحتفاء بالذكرى الـ 10 لانطلاق
قيادي اشتراكي يحذر من خطورة اقحام الجغرافيا في الصراع السياسي القائم في الجنوب
حذر محام جنوبي بارز من خطورة اقحام الجغرافيا المناطقية في الصراع السياسي الدائر جنوبا . وقال نظير حسن وهو ناشط في الحراك وقيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان ماهو




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اندلاع اشتباكات بين قوة من المقاومة والحزام الامني شرق حي الممدارة
5 جرحى في اشتباكات محيط ملعب 22 مايو
الغريب : نملك خيارات وبدائل لمواجهة مايحدث في الجنوب اليوم
عاجل : انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مديريات عدن عقب خلل اصاب منظومة الربط
عاجل : وصول محافظ شبوة السابق احمد لملس الى عدن
مقالات الرأي
كلنا في الجنوب كنا نتعشم ويحدونا الامل بان تأتي لنا حلول سياسية او تسويات وطنية او تفهامات بحسب العرف والقيم
يتأكد الأن ليس فقط للمتابع الحصيف ، بل كذلك للمتابع الاعتيادي للاخبار ، أن ثمة مايحاك ضد الجنوب جراء المتغير
كان الخطأ الفادح  حين  قبلوا  المناصب  بقرارات من رئيس  وشرعية يصفونهم بالمحتل .. كانت 
اولا لا اعلم ماذا يعني ان يكون اي شخص او مكون (خائن) في وضع مثل الوضع الذي فيه الجنوب واليمن ككل. ليس هناك خائن
في يوم السابع من يوليو  الأسود .. يخرج (الجنوبيون) الى ساحة العروض .. كما تخرج الأسد من غابها .. * سبع وعشرون
هناك قول مأثور يقول  التضامن النقدي موالاه ، والنقد غير المتضامن معداه ... عديدة هي الاصوات الداعية إلى
كنا أطفالا صغارا في الصف الرابع الابتدائي عندما دخل علينا احد المدرسين وطلب منا الخروج مع بقية الصفوف الأخرى
الطلاب يخوضون  امتحانات الثانوية العامة و امامهم جملة من التحديات و الصعوبات.. ولذلك اتقدم بهذه المناشدات
الثائر لا يجب أن يكون جاهل وغبي عنادي يفكر فقط في مشاعره   أقول هذا الكلام لزميل مناضل يصر على ان ينفذ
لقد كان ومازال الجنوبيون لاعباً اساسياً وفعَالاً في صنع الانتصارات إلى جانب التحالف العربي بقيادة المملكة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
مبارك عليكم التعيين
وفيات
صبراً آل حنشل
صبراً آل حنشل
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017