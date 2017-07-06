بدأت الجماهير بالتوافد من مختلف مدن الجنوب الى الشارع الرئيسي بمدينة المعلا عصر اليوم الخميس للمشاركة في مليونية رفض الاحتلال والاحتفاء بالذكرى الـ 10 لانطلاق الحراك الجنوبي وذكرى احتلال الجنوب من قبل الشمال .

ووصل قبل لحظات موكب ابناء الضالع ويافع الى مدينة عدن وسيلحقها موكب اخر ضخم لابناء شبوة وابين الذي وصل الى مدينة شقرة ومن المتوقع وصوله الى عدن بعد ساعة .

وفي اقصى الشرق تحرك موكب وادي حضرموت بأكثر من 25 باص كبير ووصلوا قبل ساعات الى بلحاف .. موكب وادي حضرموت يمثل مديرية تريم وسيئون والسوم والقطن َحريضه ووادي العين وشبام.. ومن المقرر أن يصل عدن بعد الساعه التاسعة مسائًا .



وستشهد المعلا يوم غدًا الجمعة اضخم مليونية تلبيةً لدعوة وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي لإحياء هذه الفعالية صباح وعصر يوم غدا والتي سوف يجدد شعب الجنوب خلالها تأييده للمجلس الانتقالي ومباركته لكافة الخطوات التي أقدم عليها وحثه على الانتقال إلى خطوات فعلية نحو استعادة دولة الجنوب والسيطرة الكاملة على اراضيه .

المزيد في أخبار وتقارير الالاف من الجنوبيون يتوافدون لاحياء مليونية 7يوليو بعدن (صور) استقبلت العاصمة عدن الالاف من الجنوبيون بعد عصر اليوم الخميس قادمين من عدد من المحافظات الجنوبية لاحياء ذكرى 7يوليو . ووصلت مواكب محافظات ابين والضالع وشبوة حشود ضخمة في طريقها الى عدن واخرى وصلت الى مدينة المعلا بدأت الجماهير بالتوافد من مختلف مدن الجنوب الى الشارع الرئيسي بمدينة المعلا عصر اليوم الخميس للمشاركة في مليونية رفض الاحتلال والاحتفاء بالذكرى الـ 10 لانطلاق قيادي اشتراكي يحذر من خطورة اقحام الجغرافيا في الصراع السياسي القائم في الجنوب حذر محام جنوبي بارز من خطورة اقحام الجغرافيا المناطقية في الصراع السياسي الدائر جنوبا . وقال نظير حسن وهو ناشط في الحراك وقيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان ماهو