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قيادي اشتراكي يحذر من خطورة اقحام الجغرافيا في الصراع السياسي القائم في الجنوب

الخميس 06 يوليو 2017 04:23 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

حذر محام جنوبي بارز من خطورة اقحام الجغرافيا المناطقية في الصراع السياسي الدائر جنوبا .

وقال نظير حسن وهو ناشط في الحراك وقيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان ماهو موجود في الجنوب صراع مشاريع سياسية وليس صراع مناطقي.

واضاف قائلا :" لا تدمروا مداميك التصالح والتسامح والشراكة الجنوبية واللحمة الوطنية عن طريق إقحام الجغرافيا في الخلاف والصراع الحاصل اليوم ؛ بينما في الحقيقة هو صراع مشاريع ، أو بالأحرى مشروعين برزت ملامحها بوضوح على مستوى الساحة (( مشروع 6 أقاليم ويمثلة هادي _ ومشروع استعادة الدولة الجنوبية ويمثلة المجلس الانتقالي )) فلتتنافس المشاريع بشرف ورجولة بعيداً عن عفن المناطقية المقيتة وقذارة استدعاء عصبية الجغرافيا ، كلآ يسوق مشروعة وأهدافه وهذا الفرس وهذا الميدان (( سلمياً سلمياً سلمياً )) والشعب هو من يقرر من يمثله ومن هي قيادته ..


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قيادي اشتراكي يحذر من خطورة اقحام الجغرافيا في الصراع السياسي القائم في الجنوب
حذر محام جنوبي بارز من خطورة اقحام الجغرافيا المناطقية في الصراع السياسي الدائر جنوبا . وقال نظير حسن وهو ناشط في الحراك وقيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان ماهو
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تعليقات القراء
266177
[1] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
الخميس 06 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
صحيح أنهم إنتهازيون وإرهابيون قتلة وسرق، لكن الحق يقال في أنهم عرفوا ويعرفوا جيداً كيف يتعاملوا مع هذا التحالف الخليجي الفج المترف الذي يتصرف بعقلية القرون الوسطى إن لم يكن بعقلية العصر ما قبل الحجري لا يفقه في علوم الإستراتيجية والسياسة شيئ. من المؤكد أن حزب الاصلاح اليمني الاخونجي الارهابي عرف كيف يتعامل مع هذا التحالف الفضفاض المترف الذي لا يعرف إلا لغة الضرب تحت الحزام؟. وكيف يستغل الخليجيون ويبتزهم ويعمل على تقوية مصادره العسكرية والمالية وسواها في مأرب والوديعة وغيرها ؟. يا ليت يا ليت أهلنا وقياداتنا البلهاء في بلادنا الجنوب العربي الجريح المكلوم يتعلمون من عدوهم الاخونجي ويعرفوا كيف يتعاملوا مع هؤلاء الخليجيون المترفون بالاسلوب الاخونجي الذين يجلب المنافع ويدفع الضرر ويا دار ما دخلش شر. هذا الاسلوب هو الانجع لأن الوفاء هو من شيم البلهاء في هذا العصر ومع هؤلاء، لأعبوا الخليجيين ماطلوهم إستنزفوهم أسوة بما يعمله عدوكم حزب الاصلاح اليمني الاخونجي. أقول لكم جربوا هذا الأسلوب النافع الناجع والله سوف يأتيكم الاستقلال وليس الاستغلال والإعتراف الاقليمي والدولي على طبق من ذهب خليجي عيار 24 . تعلموا ياهمج يابهائم آخر زمن تعلموا ياقيادات النحس والخنوع والذل تعلموا من حزب الاصلاح اليمني الاخونجي التكفيري الارهابي المتأسلم وعفاش وحزبه المؤتمري والحوثي هؤلاء ابويمن هم أكثر من يعرفوا السعودية ودول الخليج ويحسنوا التعامل معها ويستفيدوا منها دون أن يقدموا شيئ يذكر. لأن السعودية ودول الخليج تتعامل مع من هو وفي ومخلص معها ككل القيادات الجنوبية المغفلة تتعامل معهم كمن قد ضمنته وأصبحوا في جيبها تقدم لهم الفتات والوعود الكاذبة وتستغلهم إلى أبعد حد كالعبيد بل أشد من ذلك فهي تستغلهم بوعودها الكاذبة من تحت الطاولة وتستغلهم كمرتزقة عبيد أما من يعاندهم ويقاومهم ويحاربهم ويقف بصلابة في وجوههم ويطالب بحقة بالصميل دون الإستجداء المخزي الذي وصلة إليه كل القيادات الجنوبية البلهاء اليوم. لأن من يقف في وجه السعودية ودول الخليج ويحاربهم بالسر والعلن يحاولون بكل قضهم وقضيضهم أستقطابه والعمل على إغرائه وتلبية كل مطالبه مشروعة أو غير مشروعة. والحقيقة هذا هو حال السعودية ودول الخليج مع حزب الاصلاح اليمني الاخونجي وعفاش وحزبه المؤتمري والحوثي فالسعودية دائماً تطلب رضاهم وتعمل جاهدة على تحقيق مطالبهم المحقة وغير المحقة غير المحقة كبقاء الجنوب العربي تحت سلطة الاحتلال اليمني أو ابويمن أهم شيئ رضاهم والسلامة من شرهم والعمل على إسترضائه. لأن السعودية ودول الخليج لا تعرف و لا تعترف إلا بمن هو قوي ويحاربها ويخادعها ويتحايل عليها ويعمل على إبتزازها بكل الطرق. هيا جربوا أسلوب ابويمن والله أن فيه فائدة وألف فائدة والعبرة أمامكم ابويمن وأسلوبهم النافع والمفيد ومجرب. إلى المسؤول على نشر التعليقــــــــات أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله يلعنك يا مستوطن حقير.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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