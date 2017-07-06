قيادي اشتراكي يحذر من خطورة اقحام الجغرافيا في الصراع السياسي القائم في الجنوب

مقالات الرأي

عوض كشميم الجنوب بحاجة الى تسوية سياسية ... كان الخطأ الفادح حين قبلوا المناصب بقرارات من رئيس وشرعية يصفونهم بالمحتل .. كانت

حسين حنشي الجنوبي بين المعلا وخورمكسر! اولا لا اعلم ماذا يعني ان يكون اي شخص او مكون (خائن) في وضع مثل الوضع الذي فيه الجنوب واليمن ككل. ليس هناك خائن

محمد العولقي أدخلوها بسلام ... !!! في يوم السابع من يوليو الأسود .. يخرج (الجنوبيون) الى ساحة العروض .. كما تخرج الأسد من غابها .. * سبع وعشرون

محمد أحمد العفيف الشعار شراكة والسياسة موالاة غير ناقدة هناك قول مأثور يقول التضامن النقدي موالاه ، والنقد غير المتضامن معداه ... عديدة هي الاصوات الداعية إلى

محمد بالفخر كل الشعب قومية كنا أطفالا صغارا في الصف الرابع الابتدائي عندما دخل علينا احد المدرسين وطلب منا الخروج مع بقية الصفوف الأخرى

نبيل محمد العمودي امتحانات الثانوية العامة .. الطلاب في فوهة التحديات! الطلاب يخوضون امتحانات الثانوية العامة و امامهم جملة من التحديات و الصعوبات.. ولذلك اتقدم بهذه المناشدات

أحمد الربيزي من يعاند يتحمل المسؤولية !! الثائر لا يجب أن يكون جاهل وغبي عنادي يفكر فقط في مشاعره أقول هذا الكلام لزميل مناضل يصر على ان ينفذ

سالم الحسني الأبواق الصدئة لرابطة صالح كلنا يعلم الانقلاب الذي حصل في اطار رابطة أبناء الجنوب على نهج و مدرسة مؤسسها السيد محمد علي الجفري و زملائه