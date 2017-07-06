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الرئيس المخلوع يصدر توجيهات جديدة لقيادات المؤتمر بحضور الزوكا

الخميس 06 يوليو 2017 01:35 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

اصدر الرئيس اليمني المخلوع علي صالح توجيهات جديدة مع تطور الأحداث على الساحة القتالية والسياسية في شمال اليمن وجنوبها، لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام .

وجاءت التوجيهات التي اصدرها المخلوع خلال ترأسه اجتماع لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر وبحضور الأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا .

ووجه المخلوع الامانة العامة وقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام الموالي له بالإعداد والتحضير والتهيئة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي سيصادف يوم الرابع والعشرين من اغسطس المقبل وذلك بمهرجانات احتفالية وخطابية .


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