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الغريب : نملك خيارات وبدائل لمواجهة مايحدث في الجنوب اليوم

الخميس 06 يوليو 2017 06:52 صباحاً
عدن الغد /خاص:

اكد  القيادي البارز في الحراك الجنوبي والمقاومة الوطنية الجنوبية علي هيثم الغريب المحامي ، أن التيار الوطني الجنوبي الواسع يمتلك الخيارات والبدائل لفتح ما أسماه "الأبواب المغلقة".

وقال المحامي الغريب خلال تواصله مع القيادات الجنوبية في الداخل والخارج "أن تيار الوحدة الوطنية الجنوبية ، تيار التسامح والتصالح الذي عاش كل قياداته داخل سجون الاحتلال اليمني في عدن وصنعاء يدير معركته السياسية بكل حكمة واقتدار كما أدار كل معاركه الميدانية السلمية والعسكرية مع الاحتلال اليمني وخرج في كل مرة رافع الهامة منتصراً شامخاً".

و حمّل القيادي المحامي الغريب مثيري الزوبعات والفتن التداعيات الخطرة وافتعال الاصطفافات غير الوطنية لتشديد الخناق على ثقافة التسامح والتصالح والتعايش بين الجنوبيين مضيفا ان الاحتلال والمتطرفين السياسيين الجنوبيين لن ينجحوا في مخططاتهم المكشوفة.

واستهجن المحامي الغريب البيانات والتصريحات والتعليقات التي تقوم بها حفنة وشلة من المسترزقين على حساب الشعب الجنوبي والتي غطت 90% من مساحات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية وبعض القنوات العربية التي لا تعرف شيئاً حول التركيبة المجتمعية والتاريخية والسياسية الجنوبية.

وأكد المحامي الغريب أن شعب الجنوب العربي قوي رغم الفقر والتخلف والحصار الاقتصادي والأزمات، و"سيبقى تيار الوحدة الوطنية الجنوبية ، تيار التسامح والتصالح والتعايش مع كل القوى ومكونات شعبنا مطمئنون وواثقون بنصر الله؛ رغم الجراح والعدو الوهمي الذي يصنعه الشقاه ، والالام وقطع الرواتب وتدمير الخدمات والكهرباء والمياه".


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