أقرت اللجنة التحضيرية لمليونية استمرار رفض الاحتلال انقل موقع أقامه المليونية من ساحة العروض بخور مكسر إلى شارع الشهيد مدرم بالمعلا بعد الاجتماع الذي عقدته ظهر هذا اليوم .

وقالت اللجنة التحضيرية إن يوم الخميس ستستقبل فيه الحشود القادمة إلى العاصمة عدن .

وأضافت اللجنة إن خطبتي وصلاة الجمعة و الفعالية المركزية ستكون في شارع مدرم .

ودعت اللجنة التحضيرية أبناء الجنوب للاحتشاد في شارع مدرم في المليونية .

المزيد في أخبار وتقارير دلالات إنعقاد المجلس الإنتقالي الجنوبي في عدن عقدت صباح الأربعاء بالعاصمة عدن الجلسة الأولى للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزُبيدي وبحضور غالبية الأعضاء. وعقدت الجلسة في مقر سكن تحضيرية مليونية 7 يوليو تقر نقل الفعالية إلى شارع مدرم في المعلا أقرت اللجنة التحضيرية لمليونية استمرار رفض الاحتلال انقل موقع أقامه المليونية من ساحة العروض بخور مكسر إلى شارع الشهيد مدرم بالمعلا بعد الاجتماع الذي عقدته ظهر الرئيس البيض يدعو الجماهير الى الاحتشاد والمشاركة في مليونية رفض الاحتلال دعا الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض الجماهير الجنوبية الى المشاركة الواسعة في مليونية رفض الاحتلال يوم الجمعة القادمة. واصدر مكتب الرئيس البيض تصريح صحفي