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تحضيرية مليونية 7 يوليو تقر نقل الفعالية إلى شارع مدرم في المعلا

الأربعاء 05 يوليو 2017 06:36 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :

أقرت اللجنة التحضيرية لمليونية استمرار رفض الاحتلال انقل موقع أقامه المليونية من ساحة العروض بخور مكسر إلى شارع الشهيد مدرم بالمعلا بعد الاجتماع الذي عقدته ظهر هذا اليوم .

وقالت اللجنة التحضيرية إن يوم الخميس ستستقبل فيه الحشود القادمة إلى العاصمة عدن .

 

وأضافت اللجنة إن خطبتي وصلاة الجمعة و الفعالية المركزية ستكون في شارع مدرم .

 

ودعت اللجنة التحضيرية أبناء الجنوب للاحتشاد في شارع مدرم في المليونية .


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