تحضيرية مليونية 7 يوليو تقر نقل الفعالية إلى شارع مدرم في المعلا
الأربعاء 05 يوليو 2017 06:36 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :
عدن (عدن الغد) خاص :
أقرت اللجنة التحضيرية لمليونية استمرار رفض الاحتلال انقل موقع أقامه المليونية من ساحة العروض بخور مكسر إلى شارع الشهيد مدرم بالمعلا بعد الاجتماع الذي عقدته ظهر هذا اليوم .
وقالت اللجنة التحضيرية إن يوم الخميس ستستقبل فيه الحشود القادمة إلى العاصمة عدن .
وأضافت اللجنة إن خطبتي وصلاة الجمعة و الفعالية المركزية ستكون في شارع مدرم .
ودعت اللجنة التحضيرية أبناء الجنوب للاحتشاد في شارع مدرم في المليونية .
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