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سياسي جنوبي يناشد الأطراف الجنوبية الى عدم الانجرار خلف أدوات الصراع الإقليمي

عبدالكريم السعدي
الأربعاء 05 يوليو 2017 12:11 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

ناشد السياسي الجنوبي ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبدالكريم سالم السعدي الأطراف الجنوبي الى عدم الإنجرار خلف أدوات الصراع الإقليمي. 

وقال السعدي "نناشد أبناء شعبنا الجنوبي بعدم الانجرار للتمترس خلف أدوات الصراع الإقليمي وندعوهم للانتماء فقط للجنوب وقضيته لأن انقسام الجنوب على مشاريع الصراع الإقليمي يعني نتيجة واحدة وهي دمار الجنوب ، حينها أخشى أن الدول التي تتبنى تلك المشاريع التصارعية لن تسمح لكم بتجاوز حدودها طلبا للأمان والنجاة من جحيم نيران الصراع و في احسن الاحوال سيتعاملون معكم كما تعاملوا مع إخوتنا الذين سبقونا في هذه المأساة وأصبحوا سكان لمناطق مابين حدود تلك الدول كمخيمات تنعدم فيها أبسط صور الحياة الإنسانية".

وخاطب السعدي الجنوبيين قائلا: "أوقفوا اندفاعكم في الانقسام خلف مشاريع الصراع الجنوبي التي تتبناها بعض دول التحالف على ارضكم واندفعوا فقط في اتجاه الحفاظ على أيمانكم بعدالة أهداف ثورتكم الجنوبية ووحدة شعبكم الجنوبي ولعمري أن استطعتم النجاة من مشاريع الصراع الإقليمية والحفاظ على ذلك فإنه النصر بعينه".

وأضاف "إننا ندعوا أطراف السباق والصراع على الجنوب إلى تحكيم العقل ونناشدهم إلى تقديم مصلحة الجنوب على مصالح دول الإقليم وعلى مصالحهم الفردية الخاصة فالجنوب يستحق هذه التضحية وندعو الأطراف الجنوبية جميعها إلى اللقاء والحوار على القواسم المشتركة وأهم تلك القواسم هو الجنوب وأمنه واستقراره واستقلاله !!".

وخاطب السعدي القيادات الجنوبية بقوله "لا تتبعون ما انفقتوا بالمن والأذى للجنوب وأهله حتى تؤجرون عند ربكم. .. صراع المجالس الذي تقحمون الجنوب فيه يعني شيء واحد أنكم تهدون كل مابنيتموه وتقدمون المنطقة للفوضى على طبق من ذهب !!".


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