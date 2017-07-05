الحوثيون ينهبون سفارة دولة مشاركة في التحالف العربي ويقتحمون منزل سفيرها
الأربعاء 05 يوليو 2017 11:36 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
اقدم مسلحون من مليشيات الحوثيين بصنعاء على نهب مقر احدى السفارات المشاركة في التحالف العربي المشارك في الحرب على وقف الانقلابيين واعادة الشرعية اليمنية .
وقالت مصادر محلية إن مسلحون حوثيون قاموا باقتحام مبنى السفارة السودانية والقيام بعملية نهب وسطو منظمة وسرقة خزينة السفارة، مشيرة أن المسلحين نهبوا السفارة حتى وصل بهم الأمر إلى على إطارات السيارات وأجهزة الراديو والبطاريات من السيارات، مشيراً أن السطو شمل منزل السفير السوداني .
وأشار المصدر إلى التنسيق الجاري بين السفير السوداني بصنعاء والسلطات اليمنية، وإبلاغ الخارجية السودانية للمتابعة وفق الأعراف الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها سرقة ممتلكات السفارة.
ودولة السودان هي إحدى الدول المشاركة في عاصفة الحزم باليمن.
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