الحوثيون ينهبون السفارة السودانية بصنعاء
الأربعاء 05 يوليو 2017 11:28 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
تعرّضت السفارة السودانية، ومنزل السفير السوداني بالعاصمة اليمنية صنعاء، لعمليات نهب وسطو منظم، شمل إطارات السيارات وأجهزة الراديو والبطاريات من السيارات.
وكشف مصدر في صنعاء عن ضلوع مليشيات الحوثي في الحادثة.
وقال المصدر إن المليشيات قامت بكسر الخزن بواسطة قطع كهربائية، وأضافوا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها سرقة ممتلكات السفارة.
وأشار المصدر إلى التنسيق الجاري بين السفير السوداني لدى اليمن والسلطات اليمنية، وإبلاغ الخارجية السودانية للمتابعة وفق الأعراف الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وتوقعت مصادر مطلعة استمرار عمليات النهب والسلب نسبة للتحريض من قبل أعلام المليشيات على السودان لمشاركته في عاصفة الحزم.
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