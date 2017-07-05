تعرّضت السفارة السودانية، ومنزل السفير السوداني بالعاصمة اليمنية صنعاء، لعمليات نهب وسطو منظم، شمل إطارات السيارات وأجهزة الراديو والبطاريات من السيارات.

وكشف مصدر في صنعاء عن ضلوع مليشيات الحوثي في الحادثة.

وقال المصدر إن المليشيات قامت بكسر الخزن بواسطة قطع كهربائية، وأضافوا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها سرقة ممتلكات السفارة.

وأشار المصدر إلى التنسيق الجاري بين السفير السوداني لدى اليمن والسلطات اليمنية، وإبلاغ الخارجية السودانية للمتابعة وفق الأعراف الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتوقعت مصادر مطلعة استمرار عمليات النهب والسلب نسبة للتحريض من قبل أعلام المليشيات على السودان لمشاركته في عاصفة الحزم.

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي يناشد الأطراف الجنوبية الى عدم الانجرار خلف أدوات الصراع الإقليمي ناشد السياسي الجنوبي ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبدالكريم سالم السعدي الأطراف الجنوبي الى عدم الإنجرار خلف أدوات الصراع الإقليمي. وقال السعدي "نناشد الحوثيون ينهبون سفارة دولة مشاركة في التحالف العربي ويقتحمون منزل سفيرها اقدم مسلحون من مليشيات الحوثيين بصنعاء على نهب مقر احدى السفارات المشاركة في التحالف العربي المشارك في الحرب على وقف الانقلابيين واعادة الشرعية اليمنية . وقالت الحوثيون ينهبون السفارة السودانية بصنعاء تعرّضت السفارة السودانية، ومنزل السفير السوداني بالعاصمة اليمنية صنعاء، لعمليات نهب وسطو منظم، شمل إطارات السيارات وأجهزة الراديو والبطاريات من السيارات. وكشف