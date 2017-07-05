يحدث الان : المجلس الانتقالي الجنوبي يبدأ عقد اولى جلساته بعدن

مقالات الرأي

عوض علي حيدرة لمصلحة من ما يجري في الجنوب ! انا لست ناطقاً رسمياً بإسم أي مكوّن، أو قيادة، أو قائد، أو حتى بأسم الشعب المغلوب على أمره في الجنوب الحبيب...

عبد الرحمن الخضر هل يعقل لم تأتي صفقة يفوز صاحبها بالإفراج عن ( المرقشي ) !! أين من يدعون الوطنية ! أين من لايروا في الكون نضال غير نضالهم ولا يروا في حياتهم ولا يؤمنوا سوأ بأن الوطن (

د.عيدروس النقيب بن دغر عندما يرتدي مسوح الرهبان تداول الناشطون السياسيون والإعلاميون على نطاق واسع رسالة رئيس وزراء الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر التي لم

عبدالرب السلامي حتى لا يعيد التاريخ نفسه في الجنوب! في ظل الحكم الشمولي السابق في الجنوب فشل الساسة في التوفيق بين مشروعي الثورة والدولة، فنشب صراع سياسي

د.واعد باذيب اسئله وأجابات الكثير من المحبه تتدفق من احبه لي لتسألني بعض الاسئله المتكرره، كمثل اين انت من المشهد السياسي ولماذا لا

علي المصعبي رسالتان هامتان وبينهما عهد على رؤوس الاشهاد (١) الرسالة الاولى ردا" على بن دغر وكتابته المؤججة التي لم يوفق فيها وله نقول اولا ان الحوثي عرف وادرك عمليا"

د. قاسم المحبشي الي اختشوا ماتوا ! محاولة حكومة الشرعية اليمنية المستميتة في كسر الإرادة الشعبية الجنوبية وسلب انتصار مقاومتها الباسلة ليس

علي حسين البجيري ردا على احمد سعيد كرامة .. هذه ابين باختصار الى الاخ/ احمد سعيد كرامة.. سارد على مقالك رغم انني لست مع الرئيس هادي ولا لي مصلحة منه ولا اشوفه ولا

د.محمد علي السقاف زلة قلم أم فقد بن دغر عقله بتهديد عدن والجنوب بالغزو ؟؟؟ صدمت حقاً بما جاء في مقالة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بعنوان “ حافظوا علي عبدربه أو ابشروا