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أخبار وتقارير

يحدث الان : المجلس الانتقالي الجنوبي يبدأ عقد اولى جلساته بعدن

صورة لجلسة المجلس يوم الاربعاء
الأربعاء 05 يوليو 2017 11:20 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي عقد اولى جلساته بعدن يوم الاربعاء.

وعقدت الجلسة بمقر سكن المحافظ بحي جولد مور بمديرية التواهي بمشاركة غالبية اعضاء المجلس.

وناقش المجلس خطة عمله للفترة القادمة .


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تعليقات القراء
265932
[1] منصورين وموفقين ان شاء الله والشعب معكم وسندكم
الأربعاء 05 يوليو 2017
ابن الجنوبي العربي | عدن خاليه من الحجريه
منصورين وموفقين ان شاء الله والشعب معكم وسندكم لا تلتفتوا للخونه والطابور الخامس يكفي انكم ترفعوا علم دولتنا خلفكم الذي لا يقدر المفلحي ولا بن عرب ولا بن دغر على رفعه في مكتبهم ويخرجوا علينا بانهم جنوبيين ووطنيبن

265932
[2] ههههه ممتاز والمحافظ الجديد الطرطور يروح يأجر له شقة ويصرح منها
الأربعاء 05 يوليو 2017
بوحسين | حضرموت
الى الامام وسحقا لاذناب الدحابشة

265932
[3] احلى منظر اتكحلت به عيوني ، ياسلاااااام
الأربعاء 05 يوليو 2017
ام محمد | قطر
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يحفظكم وينصركم على اعدائكم ،،، منظر مهيب راااائع ، الله واكبر الله واكبر الله واكبر الى الامام الى الامام ياابطالنا انتم الامل انتم النصر،، بكم انتم الجنوب قادم لا محالة ارهبوا عدوكم بتوحدكم؟؟ احلى منظر اتكحلت به عيونى اتحدوا في اتحادكم قوة ، في اتحادكم ضعف لعدوكم نعم عدوكم ينهار ويضعف في تماسكم هدأ اللهم رد لنا جنوبنا ، اللهم رد لنا جنوبنا اللهم رد لنا جنوبنا قوي متعلم عالى متعافى والمزيد والمزيد من الانتصارات والله يحفظك ياجنوب ويحفظ اهلك الطيبين والى الامام ياابطالنا



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