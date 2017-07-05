صدرت خلال الأيام الماضية قرار رئاسي قضى بتعيين العميد الركن أحمد البصر سالم سعيد رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الرابعة خلفاء للواء الركن ناصرعبدالله بارويس الذي عين رئيسا لهيئة العمليات بوزارة الدفاع والعميد الركن أحمد البصر المعين حديثا أركان المنطقة الرابعة كان يشغل قبل ذلك رئيسا لهيئة التدريب بوزارة الدفاع .

ويعتبر من ضباط الجيش الذين يحملون مؤهلات عالية من الأكاديميات العسكرية حيث كان من خريجي الكلية العسكرية لجيش دولة الجنوب الدفعة11بشهادة الدبلوم ونال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية بامتياز من كلية القادة والأركان الدفعة ال7 اضافة الى دورة قادة كتائب ودورة قادة ألوية من أكاديمية كلية الحرب العليا الدورة ال3العام2008بصنعا زمالة الحرب

وتدرج في عدد من المناصب في السلك العسكري من قائد سرية إلى ركن عمليات كتيبة ثم ركن تدريب محور البيضاء العسكري ركن 2عمليات لواء23مشاه إلى رئيس أركان حرب محور الخشعة واخر منصب رئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع ويرى خبراء عسكريون أن تعيينه في منصبة الجديد سيشكل ثنائيأ مع القائد الجسور اللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة لنهوض بوحدات المنطقة وإعادة ترتيبها وهيكلتها وتعزيز قدراتها القتالية.

المزيد في أخبار وتقارير من هو رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة الجديد؟ صدرت خلال الأيام الماضية قرار رئاسي قضى بتعيين العميد الركن أحمد البصر سالم سعيد رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الرابعة خلفاء للواء الركن ناصرعبدالله بارويس الذي ردود أفعال جنوبية غاضبة من تصريحات بن دغر لاقت تصريحات احمد عبيد بن دغر ردودا أفعال جنوبية غاضبة جراء حملها استفزازات لشعب الجنوب ودعوات للفتنة والمناطقية . واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخط المكتب الإعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي يرد على تصريحات بن دغر رد المكتب الإعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي على تصريحات صحفية اخيرة لرئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر. وجاء في الرد المجلس الإنتقالي الجنوبي يرد على