من هو رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة الجديد؟
عدن ((عدن الغد) خاص:
صدرت خلال الأيام الماضية قرار رئاسي قضى بتعيين العميد الركن أحمد البصر سالم سعيد رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الرابعة خلفاء للواء الركن ناصرعبدالله بارويس الذي عين رئيسا لهيئة العمليات بوزارة الدفاع والعميد الركن أحمد البصر المعين حديثا أركان المنطقة الرابعة كان يشغل قبل ذلك رئيسا لهيئة التدريب بوزارة الدفاع .
ويعتبر من ضباط الجيش الذين يحملون مؤهلات عالية من الأكاديميات العسكرية حيث كان من خريجي الكلية العسكرية لجيش دولة الجنوب الدفعة11بشهادة الدبلوم ونال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية بامتياز من كلية القادة والأركان الدفعة ال7 اضافة الى دورة قادة كتائب ودورة قادة ألوية من أكاديمية كلية الحرب العليا الدورة ال3العام2008بصنعا زمالة الحرب
وتدرج في عدد من المناصب في السلك العسكري من قائد سرية إلى ركن عمليات كتيبة ثم ركن تدريب محور البيضاء العسكري ركن 2عمليات لواء23مشاه إلى رئيس أركان حرب محور الخشعة واخر منصب رئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع ويرى خبراء عسكريون أن تعيينه في منصبة الجديد سيشكل ثنائيأ مع القائد الجسور اللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة لنهوض بوحدات المنطقة وإعادة ترتيبها وهيكلتها وتعزيز قدراتها القتالية.
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