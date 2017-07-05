ردود أفعال جنوبية غاضبة من تصريحات بن دغر

لاقت تصريحات احمد عبيد بن دغر ردودا أفعال جنوبية غاضبة جراء حملها استفزازات لشعب الجنوب ودعوات للفتنة والمناطقية .

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخط كبيرة من تصريحات بن دغر الداعية للحرب والتي تحمل تهديدات بتحالف حكومة الشرعية مع مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح لإعادة شن الحرب على الجنوب.

وأكد نشطاء جنوبيون في معرض ردودهم على بن دغر، أن الرجل يعمل وبشكل قذر ضمن مخطط لإثارة الفتنة والمناطقية في الجنوب، وانه يضرب هادي من تحت الحزام خدمة لمخطط المخلوع صالح الذي يعد بن دغر أحد أبرز اتباعه.

وعلق القيادي الجنوب " احمد عمر بن فريد " بالقول: نعتبر كلام بن دغر اشارة و دعوة صريحة من رئيس وزراء الشرعية لتحالف الحوثي - صالح بالتقدم نحو الجنوب ! واعتبارك طابور خامس لهم مزروع في عدن.

وقال الناشط البارز " عبدالقادر القاضي " أن تصريح رئيس الوزراء بن دغر لا ينم عن حصافة سياسية في اختيار الألفاظ ليجعل من المنشور وكأنه تأجيج رسمي للفتنة في وقت هي كحكومة يجب أن تعمل بالابتعاد عن هذا المربع القذر وعدم حتى الأقتراب منه او دفع الاخرين نحوه ولو تلميحآ مهما كانت الأسباب والسقوف العالية فلا يحب بحال من الأحوال أن نصل إلى هذا الانحدار اللفظي الآتي في وقت لا يناسب طرحها ..

الدكتور " حسين لقور قال: ‏أين كان بن دغر عندما كانت عدن تدك بصواريخ قوات المخلوع و الحوثي الم يكن يقدم المشورة لقائده عفاش في عدوانه على عدن.

هل نسي ام يتناسى؟.

وكتب الناشط " محمد يوسف " قائلا: من المؤسف حقا أن يأتي خطاب من أعلى سلطة تدعي شرعيتها على الوطن يحمل رائحة الفتنة بين الشعب ويحرض المجتمع على التمترس خلف الصراع المناطقي ويستدعي احداث دموية في اسلوب ماكرآ يحمل العداء والحقد للشعب بداعي الحرص على الامن والسلام .



واضاف: أن يأتي اليوم رئيس الحكومة التي ادعت شرعيتها طيلة السنوات الماضية ليبشر الشعب ان العداوة والبغضاء والكراهية تنامت في ابشع صورها ويبشر بصراع دموي بين الشعب!!



قال: ايضا يتغنى بسلامة عدن التي ظلت تتعذب ومواطنيها وحرمت من ابسط الخدمات والذي لم يتيح حتى لسكانها ان يوصلوا صوتها الى مقر إقامته في معاشيق وامام مرئ ومسمع من العالم كله! يحاول ايضا وبصورة وقحه تعري مسؤوليتهم الشرعية التي يتغنون بها مدعيا ان الصراع هو بين ابناء لحج وابين والضالع بمن وصفهم في خطابة بطرفي الصراع التقليديين!



وأكد محمد يوسف بقوله: حكومة بن دغر يبدو انها لم تكتفي بتعذيبها للشعب طيبة سنوات مكوثها في عدن بل ان عدوانها الجهنمي يبدو انه لا يكتفي الا بنهر من الدماء والجثث التي تسعى ان يحدث بين الشعب،، خابت مساعيكم وحفظ الله الشعب من كل مخططاتكم الجهنمي

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أما الناشط " خضر محمد الوليدي " فقال: بن دغر لم يضر غير هادي بتصريح . وان حدث ما يقول بن دغر فالقتال لن يكون لمواطني الضالع وابين علاقة به، ستتقاتل قوات عسكرية .بن دغر اين سيكون واي الاطراف سيقول انا الشرعي .

واضاف، حين يضرب هادي تحت الحزام من قبل رئيس وزراء دولته ندرك حجم عبث ما يجري حولة ونقول من عملة بيده الله يزيده .

اما القيادي في الحراك الجنوبي " ناصر الفضلي" فقال: من يخير الجنوبيين بين بقاء رعونته وهمجيته، وبين عودة الحوثي، هو حقاً سفيه.

وقال الناشط " مطلق الخريشي " الى التحالف العربي: بعد الفجور السياسي والمواقف العدائية المخزية التي ابداها حزب الاصلاح وزعيمه(الجنرال العجوز)تجاه التحالف العربي،،، الحليف الثاني للتحالف العربي (شرعية هادي) ممثلة برئيس حكومته تكشف عن وجهها الحقيقي وتهدد بعودة عفاش والحوثيين للمناطق المحررة. والسؤال، ماذا ينتظر التحالف من حلفائه في شرعية هادي اكثر من هذا؟.

الصحفي والناشط " فواز الحنشي " كتب: نقول هيهات لك يابن دغر من خرج من الجنوب مطرودا لا يمكن لك أن تراهن عليه اليوم، وعليك أن تعود إلى رشدك وتحتكم للأمر الواقع، فالجنوبيون أصحاب قضية عادلة لا قدموا لأجلها آلاف الشهداء والجرحى وبفضلهم انت اليوم في عدن تنعم بصيف بارد في قصر المعاشيق. كذبت كثيرا ومررناها لك أما أن تهدد شعب الجنوب فلا يمكن تمر لك هذه المرة والرد سيكون قريبا.

الناشط " أمين الضالعي " قال: بن دغر يهدد الجنوبيين ويبشر بافتعال مشاكل متعمده في عدن وتأجيج الفتنة.. بن دغر لسان عفاش ....وقد ربما يحاولوا بكل الوسائل ان يزرعوا التفرقة بين الشعب الجنوبي ومحاولته ترديد عبارات ابين الضالع.

اما الصحفي والناشط " صالح ابو عوذل" فقال: تصريحات بن دغر اعتراف صريح بأن من يغذي الصراع المناطقي هي الحكومة الشرعية... ما رأي انصار الرئيس هادي في ذلك ؟.

الناشط " مازن الردفاني " كتب: لصالح من يشتغل بن دغر!!! بصراحة خطاب بن دغر اليوم غير مسئول، في بدايته حمل في مضمونه إحياء واستدعاء للفتنه وإثارة للمناطقية والجهوية.. وفي آخره إيعاز للحوثي وعفاش باعادة ترتيب صفوفهم وانتهاز الفرصة لأن الجنوب والشرعية تمر بأضعف حالاتها.

اما الناشط " وليد الكلدي " فقال: ان يغرد رئيس حكومة ويذكر بالاسم منطقه معينه فهوا الإفلاس والتخبط وآخر أوراق الفتنه ودليل انه لم يعد في جعبتهم شيء او ان هناك شيء يطبخ بالكواليس أكبر منهم ومن دسائسهم.

الجدير بالذكر ان احمد عبيد بن دغر، يعد أبرز رجال المخلوع صالح، واحد خلايا المخلوع التي تخترق شرعية هادي، وتمرر سياسات ضد المحافظات المحررة تصب في صالح الاضرار بالتحالف العربي.

ويستغرب مراقبون وسياسيون يمنيون وعرب موافقة التحالف العربي من بقاء بن دغر رئيسا للحكومة التي فشلت في تحقيق أي انجاز خلال سنة ونصف، فضلاً عن عملها باشاعة الفتن واستخدام أموال الرواتب لشراء ولاءات صحفيين يلمعون هذه الحكومة التي لم تقم بأي انجاز على أرض الواقع.

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