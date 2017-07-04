هيئة رئاسة مجلس الحراك الجنوبي تعقد اجتماعاً بعدن

تلقت (عدن الغد) بيان صادر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب برئاسة النائب الاول للمجلس الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٧/٤ م، جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب برئاسة النائب الاول للمجلس الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٧/٤ م

يا جماهير الشعب الابي التواق للحرية والاستقلال

إن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب م/ ردفان يهني جماهير الشعب في ربوع الجنوب بعيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعلى امة المسلمين بالخير واليمن والبركات وعلينا وقد تحققه اماني الشعب الجنوبي في التحرير والاستقلال

كما يتابع المجلس عن كثب مجريات الاحداث المتسارعة على الساحة الوطنية في جنوبنا الحبيب منها السياسية والاجتماعية والحقوقية وناقشت عدد من القضايا منها التحضير لمليونية٢٠١٧/٧/٧ م

والامراض الفتاكة التي تحصد ارواح مواطنينا ناتج تراكم القمامات على الشوارع وطفح والمجاري

واطلاق الاعيرة النارية في الاعراس

والحقوقية كحقوق المعلمين التي تصادر حتى في الاجازات الصيفية

ومن خلال مناقشة تلك القضايا خرج الاجتماع بالاتي--------

# يؤكد المجلس تلبية دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الشعب الوحيد

# يدعو المجلس جماهير الشعب الابي تلبية الدعوة والحضور الفعال كون الدعوة اتت من ممثلنا الوحيد والشرعي وعدم الالتفات للدعايات المقرضة لضعفاء النفوس حول عدم فعالية المجلس الانتقالي وما تلك الدعايات الا لكبح مسيرتنا النضالية

# يدعو المجلس الخيرين والداعمين الى الدعم السخي للمليونية عبر اللجنة المالية للمجلس

# كلف المجلس رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس لدعوة جماهير الشعب للحضور للفعالية كما كلف المجلس لجنه الحشد بالمجلس لترتيب النقل للجماهير والاخ فيصل محمد عمر لجمع التبرعات للنقل

# يدعو المجلس المدير العام بالمديرية تلبية دعوة المجلس حول تصفية عاصمة المديرية من القمامات المنتشرة في المدينة من خلال دعمه لذلك العمل وكونه رئيس المجلس ورئيس نقابة القلابات بالمساهمة الفاعلة في تنفيذ الحملة ما بعد ٧/٧ وتحدد وبالاتفاق معه ومع صندوق النظافة ورئاسة المجلس ورسم خطة التنفيذ كما يحدد موعدها بالاتفاق لكل الاطراف في السلطة ويكون تحديدها ما بعد ٧/٧

# يدعو المجلس الجهات المسئولة في الامن والحزام الامني والمديرية باتخاذ الاجراءات حسب المحضر المعد مسبقا بينهم حول ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية ووضع الضوابط الرادعة لذلك والظاهر في الآونة الاخيرة ان تلك الجهات هي من تطلق الاعيرة النارية واستياء كبير من قبل المواطنين كون من يطلق الاعيرة النارية هم الجهات المسئولة في المديرية

# يدعو المجلس السلطة في المديرية في حل اشكالية الخصومات الغير قانونية من مرتبات التربويين في الاجازات الصيفية من قبل مكتب التربية بالمديرية وكما وسبق وإن تم خصم رواتب معلمين عن شهر سبتمبر من العام الماضي وهم في اجازة وعاد ذلك الخصم في يونيو٢٠١٧

# يدعو المجلس السلطات في المحافظة مدير عام التربية ومحافظ المحافظة التجاوب مع المعلمين حول الخصومات الغير قانونية وعبر نقابتهم نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين

المجد والخلود لشهدائنا الابرار

الحرية للمعتقلين

الشفاء للجرحى وإنها لثورة حتى النصر

صادر عن هيئة رئاسة مجلسالحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب

المزيد في أخبار وتقارير هيئة رئاسة مجلس الحراك الجنوبي تعقد اجتماعاً بعدن تلقت (عدن الغد) بيان صادر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب برئاسة النائب الاول للمجلس الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٧/٤ م، جاء فيه : بسم قال ان الصراع على النفوذ في عدن يمضي نحو الذروة.. بن دغر يحذر من اقتتال جنوبي جنوبي حذر رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر من اقتتال جنوبي جنوبي في عدن قال ان الحوثي وصالح هما المستفيدان الوحيدان منه في حال حدوثه . وفي مقال سياسي مطول نشره بن دغر الغباري: صالح يلقي بالحوثيين الى فم المسؤولية قال الكاتب والصحفي اليمني سام الغباري أن علي عبدالله صالح يلقي بالحوثيين إلى فم المسؤولية وذلك بعد موافقة أعضاء حزبه في المجلس السياسي للانقلابيين على التمديد