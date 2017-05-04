التقى اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن عدن بالعميد أحمد محمد بامعلم مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية المتواجد في العاصمة عدن بعد مشاركته مليونية الإعلان التاريخي مع الالاف من أبناء حضرموت الذين زحفوا تلبية لنداء الواجب الثوري .

اللقاء تمخض في مناقشة ملفات عدة بينها مخرجات مليونية الإعلان التاريخي التي فوضت اللواء الركن عيدروس قاسم الزبيدي بتشكيل قيادة جنوبية لإدارة الجنوب في مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .

حيث عبر اللواء الركن شلال علي شائع عن شكره البالغ لأبناء حضرموت الذين وضعوا بصماتهم الثورية في الاستفتاء الجنوبي الكبير التي شهدته العاصمة عدن صباح اليوم ، معبراً أن المرحلة الحالية ستشهد تحركات كثيرة على الصعيد الخارجي ستفضي إلى استقلال دولة الجنوب عن اليمن .

كما أطلع شلال علي شائع مدير أمن عدن الذي عاد للتو من العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مليونية الإعلان التاريخي العميد أحمد محمد بامعلم على نتائج زيارته الأخيرة التي تساهم في فرض الأمن والإستقرار في عاصمة الجنوب عدن .

من جانبه عبر العميد أحمد بامعلم أن مليونية الإعلان التاريخي قد وحدت الجنوبيين من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً ، فغيرت الموازين كثير من القوى في المنطقة ، وجعلت الأشقاء في التحالف العربي يدركون أهمية شراكة شعب الجنوب معهم لكونهم قوة لا يستهان بها ، وأنهم جزءً لا يتجزأ من هذا التحالف الذي تقوده مملكة الحزم وإمارات العطاء .

هذا وقد تلقى العميد محمد بامعلم إتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس علي سالم البيض بارك فيه مخرجات مليونية الإعلان التاريخي وتأكيده القاطع على دعمة الكامل لها لكونها تعتبر تمهيداً إلى إستقلال دولة الجنوب وبناء دولته الجنوبية العربية الفيدرالية التي بدأت دول في المنطقة تتعاطى معها بشكل إيجابي بما فيهم وسائل إعلامهم الرسمية التي نقلت الحدث بالصوت والصورة من ساحة العروض بالعاصمة عدن .

المزيد في أخبار وتقارير قائد القوات الخاصة بشبوة يهنئ الشعب الجنوبي ويبارك أعلان المجلس السياسي أيها الشعب الجنوبي العظيم رمز الوفاء والصمود والتحدي يامن سطرت أروع الأمثلة النضالية في السلم والكفاح. أهنئكم و أبارك الإعلان عن تشكيل مجلس سياسي بقيادة الأخ شلال وبامعلم يؤكدان أن القيادة المفوضة من شعب الجنوب سيكون لها حضور قوي في المحافل الدولية والإقليمية والعربية التقى اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن عدن بالعميد أحمد محمد بامعلم مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية المتواجد في العاصمة عدن بعد مشاركته مليونية الإعلان باتصال هاتفي .. الرئيس البيض يهنئ القائد الزبيدي قام الرئيس علي سالم البيض مساء يوم الخميس بتهنئة القائد عيدروس قاسم الزبيدي على نجاح مليونية إعلان عدن التاريخي ونيله ثقة جماهير شعب الجنوب العربي والتي