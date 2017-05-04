باتصال هاتفي .. الرئيس البيض يهنئ القائد الزبيدي
(عدن الغد) خاص:
قام الرئيس علي سالم البيض مساء يوم الخميس بتهنئة القائد عيدروس قاسم الزبيدي على نجاح مليونية إعلان عدن التاريخي ونيله ثقة جماهير شعب الجنوب العربي والتي نالها نتيجة طبيعة لمواقفه البطولية لنضاله الحافل في ثورة شعب الجنوب، وكذلك كقائدا للمقاومة الجنوبية التي انتصرت على جحافل الغزاة من مليشيات الحوثي وحليفه (صالح) .
جاء ذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس البيض مساء الخميس مع القائد اللواء عيدروس الزبيدي، مهنئا ومباركا هذا الانجاز الوطني الرائع المتمثل في الاتفاق الجنوبي على تشكيل قيادة جنوبية برئاسة الزبيدي كقائدا من الجيل الشاب، وقال الرئيس البيض للزبيدي عندنا ثقة كبيرة بشخصكم لقيادة هذه المرحلة الهامة بحنكة واقتدار مع بقية المناضلين.
واكد الرئيس البيض :ايضا " نهنئكم وعبركم نهنئ جماهير شعب الجنوب العربي الذين زحفوا الى العاصمة عدن من كل مناطق ومديريات ومحافظات الجنوب العربي بثورية وبإصرار من أجل إنجاح فعاليتهم المليونية للدفاع عن قضيتهم ونضالهم و رفضهم للقرارات الاستفزازية و كذا لتفويضهم التاريخي لقائد ثائر يحظى بأحترام الجميع .. كما نشد على أياديكم بأن تمضوا قدما نحو النصر وستجدونا داعمين لمسيرتكم الثورية التي ستنتصر لا محالة.
من جانبه شكر القائد الزبيدي الرئيس الثائر علي سالم البيض وحرصه وحضوره الدائم في ثورة شعب الجنوب رمزا جنوبيا تعلمنا منه الكثير .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها