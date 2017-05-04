قام الرئيس علي سالم البيض مساء يوم الخميس بتهنئة القائد عيدروس قاسم الزبيدي على نجاح مليونية إعلان عدن التاريخي ونيله ثقة جماهير شعب الجنوب العربي والتي نالها نتيجة طبيعة لمواقفه البطولية لنضاله الحافل في ثورة شعب الجنوب، وكذلك كقائدا للمقاومة الجنوبية التي انتصرت على جحافل الغزاة من مليشيات الحوثي وحليفه (صالح) .

جاء ذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس البيض مساء الخميس مع القائد اللواء عيدروس الزبيدي، مهنئا ومباركا هذا الانجاز الوطني الرائع المتمثل في الاتفاق الجنوبي على تشكيل قيادة جنوبية برئاسة الزبيدي كقائدا من الجيل الشاب، وقال الرئيس البيض للزبيدي عندنا ثقة كبيرة بشخصكم لقيادة هذه المرحلة الهامة بحنكة واقتدار مع بقية المناضلين.

واكد الرئيس البيض :ايضا " نهنئكم وعبركم نهنئ جماهير شعب الجنوب العربي الذين زحفوا الى العاصمة عدن من كل مناطق ومديريات ومحافظات الجنوب العربي بثورية وبإصرار من أجل إنجاح فعاليتهم المليونية للدفاع عن قضيتهم ونضالهم و رفضهم للقرارات الاستفزازية و كذا لتفويضهم التاريخي لقائد ثائر يحظى بأحترام الجميع .. كما نشد على أياديكم بأن تمضوا قدما نحو النصر وستجدونا داعمين لمسيرتكم الثورية التي ستنتصر لا محالة.

من جانبه شكر القائد الزبيدي الرئيس الثائر علي سالم البيض وحرصه وحضوره الدائم في ثورة شعب الجنوب رمزا جنوبيا تعلمنا منه الكثير .

المزيد في أخبار وتقارير قائد القوات الخاصة بشبوة يهنئ الشعب الجنوبي ويبارك أعلان المجلس السياسي أيها الشعب الجنوبي العظيم رمز الوفاء والصمود والتحدي يامن سطرت أروع الأمثلة النضالية في السلم والكفاح. أهنئكم و أبارك الإعلان عن تشكيل مجلس سياسي بقيادة الأخ شلال وبامعلم يؤكدان أن القيادة المفوضة من شعب الجنوب سيكون لها حضور قوي في المحافل الدولية والإقليمية والعربية التقى اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن عدن بالعميد أحمد محمد بامعلم مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية المتواجد في العاصمة عدن بعد مشاركته مليونية الإعلان باتصال هاتفي .. الرئيس البيض يهنئ القائد الزبيدي قام الرئيس علي سالم البيض مساء يوم الخميس بتهنئة القائد عيدروس قاسم الزبيدي على نجاح مليونية إعلان عدن التاريخي ونيله ثقة جماهير شعب الجنوب العربي والتي