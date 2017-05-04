اعلن تبنيه برنامج للدفاع عن الصحفيين وحرية الرأي والتعبير .. التحالف الدولي بفرنسا يدشن حملة دولية لأسقاط حكم اعدام صحفي يمني

أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" عن اعتزامه تبني ضمن خطط وبرامج نشاطه برنامج خاص للدفاع عن الصحفيين وحماية الحريات الصحفية وأحياء تكريم سنوي يبرز اهمية حرية الصحافة في بناء الدول والمجتمعات اذ انه لا مجتمع حر دون وجود صحافة حرة ولا صحافة حرة الا بكسر كل القيود التي تعيق حريتها ,ولا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية, وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، وبهذا الصدد وضمن برامج التحالف المزمع تدشينها والقيام بها خلال الفترة القادمة العمل على متابعة التحقيق في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين وحرية الصحافة والاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة واختيار تكريم شخصيات ناضلت من أجل ذلك؛ وتقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم؛ والدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها؛ والإشادة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم.

كما جدد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" تأكيده بمواصلة دورة بالدفاع عن الصحفيين وحرية الرأي والتعبير بمختلف بلدان العالم واستمرار تلك الجهود والدور بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالعالم والشركاء في العالم العربي من أجل تعزيز وحماية الصحفيين وتلك الحقوق المكفولة وفقا لكافة المواثيق والقوانين الدولية .

وقال التحالف الدولي والذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا" رئيسا" له :في بيانة الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بانة ورغم مرور نحو ربع قرن على اعتماد الأمم المتحدة يوما عالميا لحرية الصحافة ,فان حال الحريات الاعلامية وواقع الصحافة في أنحاء العالم وخاصة في البلدان العربية تشهد تراجع وتردي وقمع مستمر واعتداءات جسيمة لم تتوقف بل في تصاعد ما أضعف الدور المنتظر للأعلام في النقد والرقابة على الأداء العام في الكثير من البلدان ,وبموازاة ذلك فإن مرتكبي جميع الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين ما زالوا بمنأى عن أي مساءلة أو ملاحقة قانونية محلية كانت أو دولية الأمر الذي يشجعهم لارتكاب المزيد منها .

وأضاف التحالف الدولي " عدل" أننا ونحن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة نتابع بقلق بالغ جملة انتهاكات التي تحدث لحرية الصحافة في اليمن حيث صدر حكم بالإعدام على الصحفي الستيني يحي عبدالرقيب الجبيحي فيما لا يزال العشرات من الصحفيين والناشطين رهن الاعتقال منذ ما يقارب العامين لدى جماعة الحوثيين بصنعاء فيما صحفي لا يزال معتقل لدى تنظيم القاعدة بالمكلا .

وبهذا الصدد فأن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" يجدد تأكيده بمتابعته المستمرة والدائمة وتدشينه حملة دولية للتضامن مع قضية الصحفيين المعتقلين باليمن, ويتوجه بهذا الصدد بتجديد المطالبة بأسقاط حكم الإعدام بحق الصحفي الجبيحي والافراج عنه بأسرع وقت لبطلان إجراءات المحاكمة وعدم توفر معايير المحاكمة العادلة والذي يعاني من ظروف صحية متردية ولا يعلم الظروف والوضع الذي يعيشه منذ اعتقاله كما يجدد التحالف المطالبة بالإطلاق العاجل لصراح الصحفيين والناشطين المعتقلين في سجون جماعة الحوثيين والذي يمرون بحسب كثير من المعلومات بظروف صحية سيئة والسماح بشكل عاجل لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم كأقل الحقوق الإنسانية .

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