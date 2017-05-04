قائد مقاومة يافع ” أبو هارون اليافعي ” يؤيد ” إعلان عدن التأريخي” ويؤكد انه سيكون جندي خلف القائد اللواء الزبيدي

أعلن قائد مقاومة يافع وأحد قيادات جبهة الساحل الغربي، تأييده الكامل لـ” إعلان عدن التأريخي” برئاسة القائد اللواء عيدروس الزبيدي.

وأكد القيادي أبو هارون في تصريح لــ”وسائل الإعلام ” إنهم يقفون خلف القائد الزبيدي ويؤيدون خطوته لإعلان قيادة سياسية جنوبية، مشيراً أنه سيكون جندي تحت قيادة اللواء الزبيدي.

وأضاف انه مع مطالب شعب الجنوب، ويدعو جميع الجنوبيين إلى الوقوف يداً واحدة والتكاتف والتآزر، لحماية الجنوب ومكتسباته التي تجسدت بتضحيات الآلاف من أبناءه.

جاء هذا خلال لقاء جمعه مساء اليوم باللواء عيدروس الزبيدي وبحضور العميد علي عسكر اليزيدي.

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