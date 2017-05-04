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مسؤولون : الاحد القادم بدء،صرف مرتبات موظفي وزارة الداخلية

الخميس 04 مايو 2017 09:54 مساءً
عدن الغد /خاص:

قال مسؤولون بمكتب وزارة الداخلية ان عمليات صرف مرتبات موظفي الوزارة ستبدأ يوم الاحد القادم.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد المالية والبشرية اللواء ركن/عبدالله يحيى جابر لعدن الغد أنه سيتم صباح الأحد ٧ مايو صرف مرتبات منتسبي الوزارة في عموم محافظات الجمهورية حسب الالية المتبعة سابقآ .

واوضح جابر ان عمليات الصرف ستكون لمرتبات شهري فبراير ومارس الماضي

 

من رشاد المحوري


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