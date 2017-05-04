مسؤولون : الاحد القادم بدء،صرف مرتبات موظفي وزارة الداخلية

مقالات الرأي

صلاح السقلدي ملاحظات عابرة عن بيان عدن التاريخي - تحاشى البيان التعرض لأية إشارة لا من قريب ولا من بعيد لأهم مفردات يستخدمها الخطاب السياسي والثوري

صالح علي الدويل باراس الشعار مكثف وعي القضية ما حصل اليوم تفويض شعبي للواء عيدروس الزبيدي بإجماع شعبي لن يستطيع غيره أن يحشد مثله ، هذا التفويض لم يكن

محمد بالفخر دراجة الوزير شاهدت مقطع فيديو للإعلامي المبدع احمد الشقيري صاحب البرنامج الرمضاني الشهير (خواطر) حيث تم تصوير مواطن من

د.عيدروس النقيب رسالة عاجلة إلى المحتشدين في عدن حاولت أن أبعث هذه الرسالة العاجلة صوتيا ولكنني فشلت لأسباب فنية، وفيها أتوجه بالتحية والتقدير إلى الجماهير

احمد مهدي سالم من المفكرة !! حالة الترنح أو عدم التوازن..لازمتنا وتلازمنا وستظل تلازمنا لفترة..حتى يغادرنا..الفجور السلطوي الحاقد،والسفه

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ حتى لا نضيِّع الفرصة ثانيةً !! كانت غلطة المقاومة الجنوبية أنها أضاعت بعد طرد الغزاة من عدن وأرض الجنوب في يوليو 2015م، فرصة ثمينة في لحظة

غازي المفلحي لماذا كل هذا الحقد على هادي لم يخدم القضية الجنوبية رجل مثلما خدمها هادي ، ليس بالجعجعات كما يفعل كثيرون ولكن بالفعل والعمل ، هاتوا

محمود المداوي شكرا لكم ايها الجبناء وهنيئا للجنوب قرار الحسم بان المستور ، و أتضحتالصورة على درجة عاليةمن الوضوح ، وعدم الرجوع الى ما كانت عليه قبل اليوم ال 26 من ابريل

محمد بن محمد القاضي قرارات هادي صحت الشعب الجنوبي من سكرته بعد أن أصاب القضية الجنوبية الموات وأصبحت في (خبر كان)، عندما كانت قيادات الجنوب تلهث وراء المناصب، والشعب