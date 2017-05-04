المئات من أبناء العاصمة عدن يخرجون في تظاهرة مؤيدة لقرارات الرئيس هادي ويرحبون بالمحافظ الجديد.

مشاركون في التظاهرة يوم الخميس -عدن الغد

انطلقت عصر اليوم الخميس مسيرات ضخمة بمديرية صيرة بالعاصمة عدن تأييدا لقرارات فخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي وترحب بالمحافظ الجديد الدكتور #عبدالعزيز_المفلحي وتطالب بالأفراج عن الأسرى والمعتقلين لدى المليشيات الأنقلابية..

ورفعت بالمسيرات صور الرئيس هادي والمحافظ المفلحي وصور للقائد اللواء عيدروس..وأيضا رفعت صور لبعض شهداء المقاومة الجنوبية وشهداء الجنوب والجيش.

وفي البيان الصادر عن المسيرة تم التأكيد على ضرورة توحيد ولم شمل القيادات والقوى الجنوبية تحت كيان موحد وجامع لنيل حقوق أبناء الجنوب وللعمل بجانب الرئيس ومساعدته ضد القوى الانقلابية وللوصول بسفينة الوطن ورسوها إلى بر الأمان ..

وطالب المحتشدون بالأفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون المليشيات الحوثية الأنقلابية تجسيدا للأدوار والتضحيات الجسيمة التي قدمها شهدائنا وجرحانا والمعتقلين ووقوفهم وتصديهم للمليشيات الحوثية والعصابات العفاشية الأنقلابية التي أرادت الأنقلاب على شرعية الرئيس هادي وعودة العهود الأمامية والأستعمارية البائدة وتهديد دول الجيران تنفيذا لمخططات وأجندة خارجية غرضها زعزعة الأمن والأستقرار لمنطقة الخليج العربي و البحر الأحمر والعربي وجعلها منطقة نزاعات وحروب وأقلاق لدول المحيط والجيران .....

ورفع المتظاهرون شعارات عبرت جميعها عن تأييد ودعم أبناء العاصمة عدن لقرارات الرئيس هادي ووقوفهم وتكاثفهم مع القيادة السياسية

وشارك بالمسيرة عدد من قيادات المقاومة الجنوبية والقيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين والشخصيات أبرزهم قائد القوات الخاصة العميد "ناصر سريع العنبوري" والشيخ والقائد "بجاش الأغبري" وإبن شيخ الشهداء علي ناصر هادي "طارق علي ناصر هادي" والناطق الرسمي بإسم الهيئة الشرعية الجنوبية "أحمد مشهور" وقائد المقاومة ومؤسس جبهة الممدارة "خالد مشبح" والقائد "أحمد علي مسعود" وغيرهم من الشخصيات والقيادات.