الدكتورة رشا الصراف : المرأة هي المدخل الآمن الحقيقي لإرساء أسس التنمية المستدامة بين الشعوب العربية
الخميس 04 مايو 2017 07:39 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:
القاهرة (عدن الغد) خاص:
أكدت الدكتورة رشا الصراف سفيرة السلام في تنمية الشعوب العربية ان أهمية الدور الريادي الذي تؤديه المرأة في قيادة تطور المجتمعات وإحداث النهضة التنموية والبناء والتحديث
وقالت د .رشا الصراف إن المرأة هي المدخل الآمن الحقيقي لإرساء أسس أي تنمية مستدامة من خلال مكونات هذه المؤسسة الأكاديمية الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية .
وقالت د رشا إن ثورة التعليم لا تقوم على تصحيح مسار المجتمع العربي لتحسين مفرداته،
مشيرتا إلى إن الإعلام هو محاولة متجددة من قبل المرأة بهدف البحث عن أدوات وخطابات مستحدثة من خلال استهداف الشريحة الشبابية المثقفة لإجراء استطلاعات استقصائية في مختلف الأمكنة في الميدان في إطار تحقيق مناخات مواتية للحوار مع المجتمع العربي فيما بخص التفاعل مع متطلبات النساء واستحقاقاتهن في المرحلة القادمة.
* من امين بن المغني
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