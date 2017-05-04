الشيخ صالح بن فريد العولقي يبارك إعلان عدن التاريخي ويصدر بياناً هاماً
الخميس 04 مايو 2017 06:22 مساءً
عدن الغد /خاص:
عدن الغد /خاص:
بارك الشيخ صالح بن فريد العولقي إعلان عدن التاريخي واصدر بياناً هاماً تلقته صحيفة عدن الغد وجاء فيه:
إنه لحدث تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. نؤيده بقوة وندعو إلى الالتفاف حوله، فالكيان السياسي الجنوبي ضرورة للمسار الرشيد نحو هدف شعب الجنوب في الحرية والاستقلال والتنمية.
إن الالتفاف حول الكيان السياسي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي وتأييده قولا وفعلا من كافة الوان الطيف الجنوبي ترجمة عملية لوفائنا لتضحيات الشهداء الأبطال الذين استبسلوا في ميادين النضال السلمي ضد نظام صنعاء وفي معارك الشرف والكرامة ضد المد المجوسي الإيراني الذي تحطم على حدود الجنوب العربي.
وبقدر دعمنا لهذا الإعلان التاريخي فإننا نأمل ان تحرص القيادة على التمثيل الوطني والانفتاح على الجميع بما لا يتعارض مع الإرادة الشعبية الجنوبية الحرة، وهو ما يوجب عملا سياسيا ممنهجا ومنظما على كافة الأصعدة.
إن أهمية هذا الحدث/المكسب الوطني تتمثل في أنه يمثل صخرة تتحطم عليها مخططات أعداء شعبنا التواق للكرامة والحرية، كما تتحطم عليها أعمال الإرهاب والتخريب التي تنفذها القوى الظلامية الداعشية والقاعدة والحوثية والعفاشية والإخوانية ، لذا فمكافحة الإرهاب بالشراكة مع قوى التحالف العربي مهمة أساسية لتأمين مرحلة البناء والسلام.
إن هذه الخطوة ما كانت لتكون لولا الالتفاف الشعبي الواسع الذي قدم من خلاله شعبنا البطل صورة واضحة للعالم والإقليم أننا شعب حي تواق للسلام والحرية، في ظل علاقة متينة مع دول التحالف التي باتت الصورة جلية لديها على الأرض وهو ما ستكون له نتائجه الملموسة على أرض الواقع في المدى المنظور.
صادر عن:
الشيخ صالح بن فريد العولقي.
تعليقات القراء
257739
[1] بدل ما انته على المندي بالامارات كان حضرت الساحه ......................!!!!!
الخميس 04 مايو 2017
ابو المعاطي الشبواني | 5/5 شتات
اعلان المواقف من ورى الحدود . وانت بأمكانك الحضور والمشاركه الفاعله . لهو . تقصير وهروب من الواجب كالعاده. ونحن ليس لدينا امكانيات الشيخ صالح . وان كنا اغنياء بمحتوياتنا في الحريه والوقوف في صف الوطن دائما . والآخرين قد كسبوا الكثير بأسم الجنوب وقضاياه . وحان الوقت لتقديم ما غلًلوه بأسمه . ووضعه تحت تصرف المناضلين في العمل السياسي الميداني او العسكري . ان التأييد بأمكانك اعلانه . والهدف معروف . لكن ان تكون في الساحه فذلك شأن آخر ......... سنظل نسبح في بحر النضال حتى نصل الى شاطئ الحريه ..... عاش الجنوب العربي حرا . أبيا :
257739
[2] نري د اافعال لا أقوال ياشيخ صالح
الخميس 04 مايو 2017
الخليفي | جنوبي من شبوه
نريدك تسلم الخمسه مليون دولار للاحبه في عدن او شبوه لحل مشكله الكهرباء يكفي كنز الأموال الحرام. هل وصلت الرساله
257739
[3] يا ايها الذين امنوا لا تقولون مالا تفعلون
الخميس 04 مايو 2017
عبدالله | عدن
اتمنا منك ومن جميع الجنوبين تحويل خطاباتكم الاعلامية الى افعال
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