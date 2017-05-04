الشيخ صالح بن فريد العولقي يبارك إعلان عدن التاريخي ويصدر بياناً هاماً

بارك الشيخ صالح بن فريد العولقي إعلان عدن التاريخي واصدر بياناً هاماً تلقته صحيفة عدن الغد وجاء فيه:

إنه لحدث تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. نؤيده بقوة وندعو إلى الالتفاف حوله، فالكيان السياسي الجنوبي ضرورة للمسار الرشيد نحو هدف شعب الجنوب في الحرية والاستقلال والتنمية.

إن الالتفاف حول الكيان السياسي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي وتأييده قولا وفعلا من كافة الوان الطيف الجنوبي ترجمة عملية لوفائنا لتضحيات الشهداء الأبطال الذين استبسلوا في ميادين النضال السلمي ضد نظام صنعاء وفي معارك الشرف والكرامة ضد المد المجوسي الإيراني الذي تحطم على حدود الجنوب العربي.

وبقدر دعمنا لهذا الإعلان التاريخي فإننا نأمل ان تحرص القيادة على التمثيل الوطني والانفتاح على الجميع بما لا يتعارض مع الإرادة الشعبية الجنوبية الحرة، وهو ما يوجب عملا سياسيا ممنهجا ومنظما على كافة الأصعدة.

إن أهمية هذا الحدث/المكسب الوطني تتمثل في أنه يمثل صخرة تتحطم عليها مخططات أعداء شعبنا التواق للكرامة والحرية، كما تتحطم عليها أعمال الإرهاب والتخريب التي تنفذها القوى الظلامية الداعشية والقاعدة والحوثية والعفاشية والإخوانية ، لذا فمكافحة الإرهاب بالشراكة مع قوى التحالف العربي مهمة أساسية لتأمين مرحلة البناء والسلام.

إن هذه الخطوة ما كانت لتكون لولا الالتفاف الشعبي الواسع الذي قدم من خلاله شعبنا البطل صورة واضحة للعالم والإقليم أننا شعب حي تواق للسلام والحرية، في ظل علاقة متينة مع دول التحالف التي باتت الصورة جلية لديها على الأرض وهو ما ستكون له نتائجه الملموسة على أرض الواقع في المدى المنظور.

صادر عن:

الشيخ صالح بن فريد العولقي.

تعليقات القراء







