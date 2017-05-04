(البطون الخاوية) تعلن توقف مسيرتها الى عدن

أعلنت اللجنة الإشرافية لمسيرة البطون الخاوية عن توقفها في مدينة التربة جنوب تعز لإستكمال المشاورات مع الحكومة الشرعية بشأن صرف رواتب الموظفين من أبناء تعز والمتأخرة منذ أكثر من 6 أشهر.

وقالت اللجنة في بيان صحفي ان اللجنة قررت التوقف في مدينة التربة بعد تكليف قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي بالتشاور معهم بشأن صرف رواتب الموظفين.

وأضافت اللجنة في بيانها أنها لمست جدية من الشرعية والتحالف لتلببة مطالبهم.

وأشارت إلى أن الأوضاع التي تعيشها العاصمة عدن جعل اللجنة تقرر بالتوقف لمدة 3 أيام لإستكمال التشاورات مع الحكومة.

تعليقات القراء



