(البطون الخاوية) تعلن توقف مسيرتها الى عدن
الخميس 04 مايو 2017 06:06 مساءً
تعز (عدن الغد) خاص:
تعز (عدن الغد) خاص:
أعلنت اللجنة الإشرافية لمسيرة البطون الخاوية عن توقفها في مدينة التربة جنوب تعز لإستكمال المشاورات مع الحكومة الشرعية بشأن صرف رواتب الموظفين من أبناء تعز والمتأخرة منذ أكثر من 6 أشهر.
وقالت اللجنة في بيان صحفي ان اللجنة قررت التوقف في مدينة التربة بعد تكليف قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي بالتشاور معهم بشأن صرف رواتب الموظفين.
وأضافت اللجنة في بيانها أنها لمست جدية من الشرعية والتحالف لتلببة مطالبهم.
وأشارت إلى أن الأوضاع التي تعيشها العاصمة عدن جعل اللجنة تقرر بالتوقف لمدة 3 أيام لإستكمال التشاورات مع الحكومة.
تعليقات القراء
257733
[1] لا تهمنا بطونكم . وابحثوا .عمًن يملأها لكم في صنعاء .. هناك مربط الفرس .
الخميس 04 مايو 2017
ابو المعاطي الشبواني | 5/5 شتات
البطون الخاويه ليست من عندنا . وليست من شعبنا . ورواتبهم يبحثون عليها . في صنعاء . او مارب . فالجيب واحد . والخزينه واحده . والمال واحد . ليس عندنا لكم شئ . ولا نريد نرأكم عندنا . انتم تسيرون في الطريق الخطأء هناك بلدكم وحكومتكم . الشرعيه التي تسمونها . والانقلابيه التي تعرفون بها ... هناك اذهبوا فليس لدينا لكم الا .. برأ ع.برأع. اليوم الجنوب جنوب اهله ...
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