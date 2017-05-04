تواصل الفعاليات الجنوبية بساحة الحرية ضمن مليونية إعلان عدن التاريخي
الخميس 04 مايو 2017 05:56 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
تواصلت الفعاليات الجنوبية بساحة الحرية (العروض) ضمن فعاليات مليونية إعلان عدن التاريخي.
واحتشد الالاف من الجنوبيين في الساحة مساء اليوم للتعبير عن تأييدهم لما جاء في بيان مليونية إعلان عدن التاريخي.
وأكد المحتشدون تفويضهم للقائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي لتشكيل كيان سياسي جنوبي يكون حامل رسمي للقضية الجنوبية.
ورفع المحتشدون الشعارات المؤيدة للشرعية الثورية الجنوبية والرافضة لمشاريع إقصاء الجنوبيين، والتأكيد على حقهم في استعادة دولتهم المسلوبة.
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