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الزبيدي : باقون الى جانب شرعية الرئيس هادي واعلان عدن فوضني بمثيل القضية الجنوبية امام المحافل الدولية

الخميس 04 مايو 2017 05:37 مساءً
عدن الغد /خاص :

 

قال اللواء عيدروس الزبيدي انه سيواصل الوقوف الى جانب التحالف العربي وادارة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى انتهاء الحرب في اليمن .

واكد في حديث لقناة سكاي نيوز ان ماجرى اليوم في عدن هو تفويض شعبي له منح لاجل تمثيل القضية الجنوبية امام المحافل الدولية. 

وتظاهر الالاف صباحا بساحة العروض بخور مكسر دعما لتشكيل مجلس سياسي في الجنوب. 

 


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الزبيدي : باقون الى جانب شرعية الرئيس هادي واعلان عدن فوضني بمثيل القضية الجنوبية امام المحافل الدولية
  قال اللواء عيدروس الزبيدي انه سيواصل الوقوف الى جانب التحالف العربي وادارة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى انتهاء الحرب في اليمن . واكد في حديث لقناة سكاي نيوز ان




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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