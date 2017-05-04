قال اللواء عيدروس الزبيدي انه سيواصل الوقوف الى جانب التحالف العربي وادارة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى انتهاء الحرب في اليمن .

واكد في حديث لقناة سكاي نيوز ان ماجرى اليوم في عدن هو تفويض شعبي له منح لاجل تمثيل القضية الجنوبية امام المحافل الدولية.

وتظاهر الالاف صباحا بساحة العروض بخور مكسر دعما لتشكيل مجلس سياسي في الجنوب.

المزيد في أخبار وتقارير (البطون الخاوية) تعلن توقف مسيرتها الى عدن أعلنت اللجنة الإشرافية لمسيرة البطون الخاوية عن توقفها في مدينة التربة جنوب تعز لإستكمال المشاورات مع الحكومة الشرعية بشأن صرف رواتب الموظفين من أبناء تعز تواصل الفعاليات الجنوبية بساحة الحرية ضمن مليونية إعلان عدن التاريخي تواصلت الفعاليات الجنوبية بساحة الحرية (العروض) ضمن فعاليات مليونية إعلان عدن التاريخي. واحتشد الالاف من الجنوبيين في الساحة مساء اليوم للتعبير عن تأييدهم لما جاء الزبيدي : باقون الى جانب شرعية الرئيس هادي واعلان عدن فوضني بمثيل القضية الجنوبية امام المحافل الدولية قال اللواء عيدروس الزبيدي انه سيواصل الوقوف الى جانب التحالف العربي وادارة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى انتهاء الحرب في اليمن . واكد في حديث لقناة سكاي نيوز ان