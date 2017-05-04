الزبيدي : باقون الى جانب شرعية الرئيس هادي واعلان عدن فوضني بمثيل القضية الجنوبية امام المحافل الدولية

ما حصل اليوم تفويض شعبي للواء عيدروس الزبيدي بإجماع شعبي لن يستطيع غيره أن يحشد مثله ، هذا التفويض لم يكن
شاهدت مقطع فيديو للإعلامي المبدع احمد الشقيري صاحب البرنامج الرمضاني الشهير (خواطر)
حيث تم تصوير مواطن من
حاولت أن أبعث هذه الرسالة العاجلة صوتيا ولكنني فشلت لأسباب فنية، وفيها أتوجه بالتحية والتقدير إلى الجماهير
حالة الترنح أو عدم التوازن..لازمتنا وتلازمنا وستظل تلازمنا لفترة..حتى يغادرنا..الفجور السلطوي الحاقد،والسفه
كانت غلطة المقاومة الجنوبية أنها أضاعت بعد طرد الغزاة من عدن وأرض الجنوب في يوليو 2015م، فرصة ثمينة في لحظة
لم يخدم القضية الجنوبية رجل مثلما خدمها هادي ، ليس بالجعجعات كما يفعل كثيرون ولكن بالفعل والعمل ، هاتوا
بان المستور ، و أتضحتالصورة على درجة عاليةمن الوضوح ، وعدم الرجوع الى ما كانت عليه قبل اليوم ال 26 من ابريل
بعد أن أصاب القضية الجنوبية الموات وأصبحت في (خبر كان)، عندما كانت قيادات الجنوب تلهث وراء المناصب، والشعب
رغم أني أختلف مع فخامة الرئيس هادي بسياسه في وزارة الخارجية التي جعلها بيد من جمدها بسبب العمل بشريحتين وهو
ما نأمله في هذه الظروف المشحونة بفعل فاعل وما نطلبه من الجميع أن يحتكموا للعقل والحكمة وضبط النفس وان
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