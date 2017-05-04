ابناء الجنوب يتضامنون مع (صحيفة المرصد)

مقالات الرأي

محمد بالفخر دراجة الوزير شاهدت مقطع فيديو للإعلامي المبدع احمد الشقيري صاحب البرنامج الرمضاني الشهير (خواطر) حيث تم تصوير مواطن من

د.عيدروس النقيب رسالة عاجلة إلى المحتشدين في عدن حاولت أن أبعث هذه الرسالة العاجلة صوتيا ولكنني فشلت لأسباب فنية، وفيها أتوجه بالتحية والتقدير إلى الجماهير

احمد مهدي سالم من المفكرة !! حالة الترنح أو عدم التوازن..لازمتنا وتلازمنا وستظل تلازمنا لفترة..حتى يغادرنا..الفجور السلطوي الحاقد،والسفه

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ حتى لا نضيِّع الفرصة ثانيةً !! كانت غلطة المقاومة الجنوبية أنها أضاعت بعد طرد الغزاة من عدن وأرض الجنوب في يوليو 2015م، فرصة ثمينة في لحظة

غازي المفلحي لماذا كل هذا الحقد على هادي لم يخدم القضية الجنوبية رجل مثلما خدمها هادي ، ليس بالجعجعات كما يفعل كثيرون ولكن بالفعل والعمل ، هاتوا

محمود المداوي شكرا لكم ايها الجبناء وهنيئا للجنوب قرار الحسم بان المستور ، و أتضحتالصورة على درجة عاليةمن الوضوح ، وعدم الرجوع الى ما كانت عليه قبل اليوم ال 26 من ابريل

محمد بن محمد القاضي قرارات هادي صحت الشعب الجنوبي من سكرته بعد أن أصاب القضية الجنوبية الموات وأصبحت في (خبر كان)، عندما كانت قيادات الجنوب تلهث وراء المناصب، والشعب

فؤاد الجرادي هادي قدم للجنوب ما لم يقدمه أي جنوبي.. وهذا ما على الزبيدي أن ترك السلطة رغم أني أختلف مع فخامة الرئيس هادي بسياسه في وزارة الخارجية التي جعلها بيد من جمدها بسبب العمل بشريحتين وهو

صالح شائف إلى اهلنا في الجنوب ما نأمله في هذه الظروف المشحونة بفعل فاعل وما نطلبه من الجميع أن يحتكموا للعقل والحكمة وضبط النفس وان