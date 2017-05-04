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ابناء الجنوب يتضامنون مع (صحيفة المرصد)

الخميس 04 مايو 2017 04:05 مساءً
(عدن الغد) خاص:

تضامن ابناء الجنوب مع صحيفة المرصد التي منعت من الطباعة في صحيفة 14 اكتوبر.

 

ورفع مشاركين في مليونية بيان عدن التاريخي لافتة تضامنية مع المرصد واسرة تحريرها.

 

وكتب على اللافتة تضامن ابناء الجنوب ووقوفهم مع الصحيفة المعبرة عن قضية الجنوب.

 

وكانت مطابع 14 الرسمية قد منعت طباعة الصحيفة بسبب تناولها لتحركات التيار الوطني الجنوبي بعد قرارات الشرعية بإقصاء قيادات الجنوب الذي فجر موجة غضب عارمة


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ابناء الجنوب يتضامنون مع (صحيفة المرصد)
تضامن ابناء الجنوب مع صحيفة المرصد التي منعت من الطباعة في صحيفة 14 اكتوبر.   ورفع مشاركين في مليونية بيان عدن التاريخي لافتة تضامنية مع المرصد واسرة
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تعليقات القراء
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[1] الجنوب العربي الفيدرالي قد تحقق رغم أنف المحتل اليمني البغيض، الذي خرج ذليلاً مدحوراً وستلاحقه اللعنات والتعويضات المادية والمعنوية التي سيضطر المحتل اليمني البغيض إلى دفعها لشعب الجنوب العربي.
الخميس 04 مايو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الجنوب العربي الفيدرالي قد تحقق رغم أنف المحتل اليمني البغيض، الذي خرج ذليلاً مدحوراً وستلاحقه اللعنات والتعويضات المادية والمعنوية التي سيضطر المحتل اليمني البغيض إلى دفعها لشعب الجنوب العربي.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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