الكلدي: على قيادات الجنوب الالتفاف والتوحد لتنفيذ إعلان عدن التاريخي ومواجهة أي سياسات أو إطماع

أشاد الناطق الرسمي لجمعية أبناء الجنوب العربي الإعلامي الباركي الكلدي بالحشد المليوني في العاصمة عدن مباركا لأبناء الجنوب نجاح الفعالية الكبرى التي تعبر عن رأي وإرادة الشعب الجنوبي المنشودة في التمسك بالهوية الوطنية واستعادة الدولة الجنوبية

وقال الباركي في تصريحه أن فعالية اليوم 4 مايو وإعلان عدن التاريخي كانت ناجحة من حيث المحتوى حيث أوصلت رسالتها للعالم أجمع بأن أبناء الجنوب لحمه واحدة ضد كل من تسول له نفسه المساس بقضيتهم إلام

وردف الكلدي أن ما يجري من أوضاع ميدانية وتطورات سياسية تلزم الجميع بالتوحد والعمل تحت راية واحدة لقطع الطريق على المتربصين والشلل الفاسدة التي تسعى لتفريق الصف الجنوبي

وشدد الباركي بالعمل على ما خرج به البيان الختامي وسرعة تطبيق بنوده بما يلبي تطلعات الشعب الجنوبي والتي تعتبر ضرورة ملحة وواجبه لمواجهة أي سياسات أو إطماع داخلية وخارجية

وقال الكلدي ان الجنوب شهد خلال ثورته التحررية الكثير من الأحداث المؤلمة في مواجهة القمع والظلم والنهب والاضطهاد والاستبداد لنظام الاحتلال اليمني وأيضا الأحداث العسكرية التي فرضتها المنطقة والتحالفات السياسية والتي تتوازى مع تطلعات كل جهة، وأكد الكلدي ان المرحلة الحالية تتطلب دور منظم من قبل القيادات الميدانية والسياسية للارتقاء بالقضية الجنوبية والتي تمتلك عناصر ومقومات وقاعدة شعبية تبقى، وبها يبقى الجنوب وتبقى سيادته وهيبته ووحدته.

خاصة وان شعب الجنوب يواجه مؤامرة تستهدف حقوقه وأهدافه الوطنية، وهو قادر أن يقرأ ما تديره لأحزاب الشمالية وعناصرها في حكومة الشرعية التي تسعى لفرض رؤيتها السياسية وتنفيذ المشاريع المنتقصة من القضية الجنوبية

عبر استغلال الشرعية والتحالف العربي واللعب على وتر العواطف واستغلال تشتت الصف وكل ذلك واضح وضوح العيان

واختتم الكلدي تصريحه بالقول ان ما يطرحه علينا الواقع هوا استمرار المقاومة الجنوبية وتوحيد قيادتها وهي التي تستلزم توحيد شعبنا ولملمة شتاتنا وتوفير كافة مقومات الصمود لنعيد هيبتنا وحقنا المسلوب ولن يتم ذلك إلا باتخاذ قرارات صائبة لمصلحة الوطن خاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة بغض النظر عن القلة أو الكثرة فكل عمل يبدأ من الصفر حتى يعلو لان كل ما يعانيه الجنوبيين من إرهاب وفساد واضمحلال هو نتيجة الخلافات وصراع المكونات مع بعضها على حساب الشعب والوطن الذي يجمعنا، وعليه فمن الضروري أن تُلجم وتُسكت كل الأصوات التي تتخذ الخلافات سببا لضرب الجنوبيين ببعضهم البعض وتمرير المشاريع والسياسات لاستهداف الجنوب وأبنائه وثرواته

المزيد في أخبار وتقارير ابناء الجنوب يتضامنون مع (صحيفة المرصد) تضامن ابناء الجنوب مع صحيفة المرصد التي منعت من الطباعة في صحيفة 14 اكتوبر. ورفع مشاركين في مليونية بيان عدن التاريخي لافتة تضامنية مع المرصد واسرة التحالف الدولي بفرنسا : يعلن تدشينه حملة دولية لإسقاط حكم ألإعدام عن صحفي يمني "في اليوم العالمي لحرية الصحافة ننادي بوضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها الصحافيون" . أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" عن اعتزامه تبني الكلدي: على قيادات الجنوب الالتفاف والتوحد لتنفيذ إعلان عدن التاريخي ومواجهة أي سياسات أو إطماع أشاد الناطق الرسمي لجمعية أبناء الجنوب العربي الإعلامي الباركي الكلدي بالحشد المليوني في العاصمة عدن مباركا لأبناء الجنوب نجاح الفعالية الكبرى التي تعبر عن رأي