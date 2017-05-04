من داخل زنزانته بسجن صنعاء.. الأسير المرقشي يحتفل مع الجنوبيين بإعلان عدن التاريخي

احتفل الاسير الجنوبي أحمد عمر العبادي المرقشي بإعلان عدن التاريخي الذي أعلن صباح اليوم من ساحة العروض وفوض القائد عيدروس الزبيدي بتشكيل كيان سياسي جنوبي.

وقامت صباح اليوم وزيرة حقوق الإنسان بحكومة الانقلابيين بصنعاء علياء فيصل عبداللطيف بزيارة الأسير الجنوبي أحمد المرقشي.

وزارت علياء فيصل عبد اللطيف الأسير المرقشي وكان برفقة الوزيرة مدير السجن المركزي بصنعاء عبد الفتاح الديلمي.

الوزيرة علياء فيصل عند دخلوها إلى الأسير المرقشي صباح الخير ورد المرقشي صباح الاستقلال ولم يعجب كلام الأسير مدير السجن المركزي بصنعاء كما قال قضيتك قضية جنائية رد المرقشي انتم والرئس حقكم جعلتوها جنائية ردت الوزيرة علياء نعم قضيته سياسية أخي المدير.

كما دار نقاش بين الأسير ومدير السجن حول احتفالات اعلان عدن التاريخي كما أكد المرقشي لمدير السجن بأنه احتفل باحتفال عدن التاريخي.

ورد مدير السجن المركزي اذا تحقق الاستقلال سوف اخذك الى الجنوب انا بنفسي، وقال المرقشي لمدير السجن بقائي هنا وصمة عار عليكم اما افرجتوا علي او اعدامي .

ودار النقاش بين مدير السجن المركزي والاسير الجنوبي امام وزيرة حقوق الإنسان وكل المرافقين معها.

*من عدنان القيناشي

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