MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 04 مايو 2017 04:39 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير من داخل زنزانته بسجن صنعاء.. الأسير المرقشي يحتفل مع الجنوبيين بإعلان عدن التاريخي
أخبار وتقارير

من داخل زنزانته بسجن صنعاء.. الأسير المرقشي يحتفل مع الجنوبيين بإعلان عدن التاريخي

الخميس 04 مايو 2017 03:36 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

احتفل الاسير الجنوبي أحمد عمر العبادي المرقشي بإعلان عدن التاريخي الذي أعلن صباح اليوم من ساحة العروض وفوض القائد عيدروس الزبيدي بتشكيل كيان سياسي جنوبي.

وقامت صباح اليوم وزيرة حقوق الإنسان بحكومة الانقلابيين بصنعاء علياء فيصل عبداللطيف بزيارة الأسير الجنوبي أحمد المرقشي.

وزارت علياء فيصل عبد اللطيف الأسير المرقشي وكان برفقة الوزيرة مدير السجن المركزي بصنعاء عبد الفتاح الديلمي.

الوزيرة علياء فيصل عند دخلوها إلى الأسير المرقشي صباح الخير ورد المرقشي صباح الاستقلال ولم يعجب كلام الأسير مدير السجن المركزي بصنعاء كما قال قضيتك قضية جنائية رد المرقشي انتم والرئس حقكم جعلتوها جنائية ردت الوزيرة علياء نعم قضيته سياسية أخي المدير.

كما دار نقاش بين الأسير ومدير السجن حول احتفالات اعلان عدن التاريخي كما أكد المرقشي لمدير السجن بأنه احتفل باحتفال عدن التاريخي.

ورد مدير السجن المركزي اذا تحقق الاستقلال سوف اخذك الى الجنوب انا بنفسي، وقال المرقشي لمدير السجن بقائي هنا وصمة عار عليكم اما افرجتوا علي او اعدامي .

ودار النقاش بين مدير السجن المركزي والاسير الجنوبي امام وزيرة حقوق الإنسان وكل المرافقين معها.

 

*من عدنان القيناشي


المزيد في أخبار وتقارير
ابناء الجنوب يتضامنون مع (صحيفة المرصد)
تضامن ابناء الجنوب مع صحيفة المرصد التي منعت من الطباعة في صحيفة 14 اكتوبر.   ورفع مشاركين في مليونية بيان عدن التاريخي لافتة تضامنية مع المرصد واسرة
التحالف الدولي بفرنسا : يعلن تدشينه حملة دولية لإسقاط حكم ألإعدام عن صحفي يمني
"في اليوم العالمي لحرية الصحافة ننادي بوضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها الصحافيون" .  أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" عن اعتزامه تبني
الكلدي: على قيادات الجنوب الالتفاف والتوحد لتنفيذ إعلان عدن التاريخي ومواجهة أي سياسات أو إطماع
أشاد الناطق الرسمي لجمعية أبناء الجنوب العربي الإعلامي الباركي الكلدي بالحشد المليوني في العاصمة عدن مباركا لأبناء الجنوب نجاح الفعالية الكبرى التي تعبر عن رأي




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تعهدت بتحمل رواتب موظفي الدولة لمدة 6 أشهر.. الجالية الجنوبية بالسعودية والخليج : نطلب من الزبيدي بأعلان عدن التاريخي وأن يرفع سقفه الى حيث يشاء
الزبيدي يقول انه سيسعى لإعلان دولة الجنوب مستقلة
مئات الآلاف يحتشدون رفضا لمشاريع صنعاء.. الجنوب يفرض الندية ويعيد رسم خارطة التحالفات الإقليمية
يحدث الآن: حشود جماهيرية ضخمة في ساحة العروض بخورمكسر للمشاركة بمليونية إعلان عدن التاريخي
انزال صور القيادي حسن باعوم من منصة ساحة العروض بخور مكسر
مقالات الرأي
شاهدت مقطع فيديو للإعلامي المبدع احمد الشقيري صاحب البرنامج الرمضاني الشهير (خواطر)   حيث تم تصوير مواطن من
حاولت أن أبعث هذه الرسالة العاجلة صوتيا ولكنني فشلت لأسباب فنية، وفيها أتوجه بالتحية والتقدير إلى الجماهير
حالة الترنح أو عدم التوازن..لازمتنا وتلازمنا وستظل تلازمنا لفترة..حتى يغادرنا..الفجور السلطوي الحاقد،والسفه
كانت غلطة المقاومة الجنوبية أنها أضاعت بعد طرد الغزاة من عدن وأرض الجنوب في يوليو 2015م، فرصة ثمينة في لحظة
لم يخدم القضية الجنوبية رجل مثلما خدمها هادي ، ليس بالجعجعات كما يفعل كثيرون ولكن بالفعل والعمل  ، هاتوا
بان المستور ، و أتضحتالصورة على درجة عاليةمن الوضوح ، وعدم الرجوع الى ما كانت عليه قبل اليوم ال 26 من ابريل
بعد أن أصاب القضية الجنوبية الموات وأصبحت في (خبر كان)، عندما كانت قيادات الجنوب تلهث وراء المناصب، والشعب
رغم أني أختلف مع فخامة الرئيس هادي بسياسه في وزارة الخارجية التي جعلها بيد من جمدها بسبب العمل بشريحتين وهو
ما نأمله في هذه الظروف المشحونة بفعل فاعل  وما نطلبه من الجميع أن يحتكموا للعقل والحكمة وضبط النفس وان
   لا فرق إن كان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أتخذ قراراه بإقالة محافظ عدن اللواء \عيدروس قاسم الزبيدي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة للشيخ مطهر القشم الخيلي لارتزاقه بالمولودة الجديدة
الف مبروك الثقة
وفيات
تعزية ومواساة
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017