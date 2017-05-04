باسلمة : نجاح تشكيل مرجعية سياسية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول
الخميس 04 مايو 2017 12:57 مساءً
عدن الغد /خاص
عدن الغد /خاص
قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة ان نجاح القوى السياسية الجنوبية في تشكيل مجلس ومرجعية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول هامة.
واضاف معلقا على الاحداث الاخيرة بعدن :"لقد تعرض الجنوب لتهميش ونهب لثرواته ومقدراته البشرية والمادية ، وعملت مراكز القوى في الشمال على احتلاله باعتراف علي محسن الاحمر ..
ورغم المطالبات المستمرة بمعالجة حقوق الجنوب السياسية والاقتصادية وبناءجسر من الثقة عبر تنفيذ النقاط ٢١ ، الا انه حتى الان استمرت هذه القوى في التمادي في طغيانها دون محاولة ادراك ان الواقع الجنوبي يتغير سريعا ومساحة بناء الثقة تتضائل ..
حشود عدن اليوم ٤ مايو .. هي نقطة تحول في مسار القوى الجنوبية وفِي حالة نجحت في انشاء مرجعية متماسكة لها.. سيشهد المشهد اليمني واقعا وتوازنا جديدا لا يمكن تجاوزه.
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