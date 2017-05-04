قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة ان نجاح القوى السياسية الجنوبية في تشكيل مجلس ومرجعية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول هامة.

واضاف معلقا على الاحداث الاخيرة بعدن :"لقد تعرض الجنوب لتهميش ونهب لثرواته ومقدراته البشرية والمادية ، وعملت مراكز القوى في الشمال على احتلاله باعتراف علي محسن الاحمر ..

ورغم المطالبات المستمرة بمعالجة حقوق الجنوب السياسية والاقتصادية وبناءجسر من الثقة عبر تنفيذ النقاط ٢١ ، الا انه حتى الان استمرت هذه القوى في التمادي في طغيانها دون محاولة ادراك ان الواقع الجنوبي يتغير سريعا ومساحة بناء الثقة تتضائل ..

حشود عدن اليوم ٤ مايو .. هي نقطة تحول في مسار القوى الجنوبية وفِي حالة نجحت في انشاء مرجعية متماسكة لها.. سيشهد المشهد اليمني واقعا وتوازنا جديدا لا يمكن تجاوزه.

المزيد في أخبار وتقارير باسلمة : نجاح تشكيل مرجعية سياسية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة ان نجاح القوى السياسية الجنوبية في تشكيل مجلس ومرجعية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول هامة. واضاف معلقا على الاحداث الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب تؤكد مجددا مواقفها من القضية الجنوبية وحق الشعب في تقرير مصيره تابعت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب باهتمام كبير مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الجنوبية على إثر القرارات الرئاسية الجديدة وما أعقبها من تداعيات لقور :رفض قرارات الرئيس هادي في بيان عدن كان (خطأ ) قال المحلل السياسي الجنوبي حسين لقور ان البيان الصادر عن مليونية الخميس بعدن تضمن موقفا سياسيا خاطئا وذلك باعلان الرفض للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور