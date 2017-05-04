تابعت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب باهتمام كبير مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الجنوبية على إثر القرارات الرئاسية الجديدة وما أعقبها من تداعيات و ردود أفعال في الأوساط السياسية و الاجتماعية الجنوبية ،

و محاولة القوى المناوئة للجنوب المعروفة بمواقفها العدائية توظيفها و استغلالها للنيل من الانتصارات التي حققها شعبنا في الجنوب و المتمثلة بدحر الغزاة في محافظات الجنوب بدعم

ومشاركة دول التحالف العربي و على رأسها المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد استمرأت تلك القوى تصدير الفوضى و الإرهاب إلى مناطق الجنوب و المراهنة على إذكاء الخلافات و التباينات لتحقيق أهدافها و مآربها السوداء في ضرب الوحدة الوطنية الجنوبية التي تجسدت معانيها السامية في التصالح و التسامح الجنوبي وفي مواصلة مسيرة النضال السلمي و المقاومة الجنوبية حتى اليوم..

إن الهيئة القيادية للحزب في الجنوب تؤكد مجددا مواقفها المبدئية من القضية الجنوبية وحق شعبنا المشروع في رسم معالم مستقبله السياسي وتقرير مصيره بإرادته الوطنية الحرة.

إن نجاح الفعالية السلمية المزمع إقامتها غدا الخميس الموافق 4 مايو في ساحة العروض بمدينة خورمكسر يتطلب تضافر جهود كل أبناء الجنوب بأطيافهم المختلفة، لتحقيق الأهداف السياسية النبيلة المتوخاه منها، و ندعو أعضاء الحزب و أنصاره إلى المشاركة الفعالة فيها إتساقا مع مواقفهم المشهودة خلال الفترة الماضية، وتدعو الهيئة القيادية للحزب أخذ الحيطة .

و الحذر و التدابير الاحترازية للحيلولة دون استغلال هذه المناسبة من قبل ضعفاء النفوس لحرفها عن مسارها الصحيح و قطع الطريق على أي محاولات لجرها إلى مربع العنف و الفوضى.

صادر عن: الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب

الأربعاء 3مايو 2017م.

المزيد في أخبار وتقارير باسلمة : نجاح تشكيل مرجعية سياسية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة ان نجاح القوى السياسية الجنوبية في تشكيل مجلس ومرجعية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول هامة. واضاف معلقا على الاحداث الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب تؤكد مجددا مواقفها من القضية الجنوبية وحق الشعب في تقرير مصيره تابعت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب باهتمام كبير مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الجنوبية على إثر القرارات الرئاسية الجديدة وما أعقبها من تداعيات لقور :رفض قرارات الرئيس هادي في بيان عدن كان (خطأ ) قال المحلل السياسي الجنوبي حسين لقور ان البيان الصادر عن مليونية الخميس بعدن تضمن موقفا سياسيا خاطئا وذلك باعلان الرفض للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور