قال المحلل السياسي الجنوبي حسين لقور ان البيان الصادر عن مليونية الخميس بعدن تضمن موقفا سياسيا خاطئا وذلك باعلان الرفض للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال لقور معلقا على البيان الصادر :"الفقرة الغير موفقة في البيان هي رفض قرارات الرئيس هادي كان يفترض ان يتركوا الأمر دون ذكر هذا الأمر ويتصرفون كرجال دولة باحترام القرار و الاكتفاء بتوضيح ملابسات صدوره و من وراءه.

المزيد في أخبار وتقارير باسلمة : نجاح تشكيل مرجعية سياسية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول قال وزير النقل السابق والسياسي بدر باسلمة ان نجاح القوى السياسية الجنوبية في تشكيل مجلس ومرجعية جنوبية موحدة سيكون نقطة تحول هامة. واضاف معلقا على الاحداث الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب تؤكد مجددا مواقفها من القضية الجنوبية وحق الشعب في تقرير مصيره تابعت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب باهتمام كبير مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الجنوبية على إثر القرارات الرئاسية الجديدة وما أعقبها من تداعيات لقور :رفض قرارات الرئيس هادي في بيان عدن كان (خطأ ) قال المحلل السياسي الجنوبي حسين لقور ان البيان الصادر عن مليونية الخميس بعدن تضمن موقفا سياسيا خاطئا وذلك باعلان الرفض للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور